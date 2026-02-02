English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தங்க நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்

138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தங்க நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்

Shani Vakri 2026: ஜூலை 27 ஆம் தேதி, நீதிக் கடவுளான சனி, மீன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி அடைவார், டிசம்பர் 11, 2026 வரை இதே நிலையில் பயணிப்பார். இந்த 138 நாள் காலகட்டத்தில், சனி மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு ஆசிகளை வழங்குவார். தங்கம், செல்வம், செழிப்பு, பணமழை, அனைத்தையும் வழங்குவார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 2, 2026, 08:12 AM IST
  • மேஷ ராசிக்கு 12வது வீட்டில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.
  • கடக ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டில் வக்ர நிலையில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணிப்பார்.
  • மகர ராசியின் மூன்றாம் வீட்டில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.

138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தங்க நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்

Shani Vakri 2026: நீதிக் கடவுளான சனி, வரும் ஜூலை 27 ஆம் தேதி மீன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி (Saturn Retrograde) அடையப் போகிறார். அதாவது சனியின் வக்ர இயக்கம் இந்த நாளில் தான் தொடங்கும். டிசம்பர் 11, 2026 வரை சனி இதே நிலையில் தான் பயணிப்பார். ஒட்டுமொத்தமாக, சனி 138 நாட்கள் வக்ர நிலையில் பயணித்து, அதன் பிறகு நேராக பயணிப்பார். இதனிடையே நவம்பர் 8 ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாட்டமும் நடைபெறும். சனியின் வக்ர பெயர்ச்சி தீபாவளி வரை மூன்று ராசிகளுக்கு (Rasipalan) நல்ல பலன்களையும், தங்கம், செல்வம், செழிப்பு, பணமழை போன்றவற்றையும் அள்ளித் தருவார். அதுமட்டுமின்றி இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில், வணிகம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் சில சாதகமான பலன்களைப் பெறலாம். எனவே அந்த மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி இந்த கட்டுரையில் தெரிந்துக்கொள்வோம். 

மேஷம் (Aries Zodiac Sign)

மேஷ ராசிக்கு 12வது வீட்டில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சனியின் வக்ர பெயற்சியால் (Sani Vakra Peyarchi) மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் ஏற்பட்ட சிரமங்கள் குறையும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்கும். கடன் வாங்கி இருந்ததால், இந்த நேரத்தில் அவற்றை திரும்ப ஒப்படைத்து விடுவீர்கள். தொழில்முறை துறையில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறலாம். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். வேலை செய்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். கூடுதலாக, புதிய திட்டங்கள் நிதி நன்மைகளைத் தரும். இருப்பினும், பணம் சம்பாதிக்க குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign)

சனி பகவான் அதிர்ஷ்ட வீடாகக் கருதப்படும் கடக ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டில் வக்ர நிலையில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணிப்பார். தொழிலதிபர்கள் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் காணலாம். புதிய தொழில் அல்லது தொடக்கத்தைத் தொடங்க இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். உங்களுக்கு குடும்பத் தொழில் இருந்தால், அதை விரிவுபடுத்த இது ஒரு நல்ல நேரம். நீங்கள் வேலையிலிருந்து தொழிலுக்கு எளிதாக மாறலாம். நீதிமன்ற வழக்குகள் சாதகமான முடிவுகளை தரும்.

மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)

மகர ராசியின் மூன்றாம் வீட்டில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த காலம் சாதகமான பலனைத் தரும். உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். வீடு, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அல்லது நிலம் உள்ளிட்ட புதிய சொத்து வாங்குவதற்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கக்கூடும், இது உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். உடல்நலப் பிரச்சினைகள் தீரும், உங்கள் உணவுப் பழக்கமும் மேம்படும்.

மூன்று ராசிகளுக்கான முக்கிய பரிகாரம்: சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | Today Rasipalan: தை 19 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

மேலும் படிக்க | ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்

