சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. மார்ச் முதல் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்

Saturn Venus conjunction 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்ற வருகின்றன. இந்த நேரத்தில், இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்றிணைவதும் நடக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் 12 ராசிகளுக்கு கிரகங்களின் நிலையால் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மார்ச் மாதம் முக்கிய கிரக இணைப்பு நடக்கிறது. அதாவது, மார்ச் 2ஆம் தேதி சனி மற்றும் சுக்கிரன் இணைய இருக்கின்றனர்.
சுக்கிரன் மார்ச் 2ஆம் தேதி மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார். சனி ஏற்கனவே மீன ராசியில் இருக்கிறார். இதனால், மார்ச் 2ஆம் தேதி சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. சனி சுக்கிரன் இணைவது முதல்முறையல்ல. 2025 மார்ச் 29ஆம் தேதி சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை நடந்தது. இது இரண்டாவது இணைப்பு ஆகும். சனி சுக்கிரன் சேர்க்கையால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் உண்டாகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி சுக்கிரன் சேர்க்கையால் நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். கூட்டுத் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடக்கும். குடுமபத்தில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வேலை மாற்றங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு கூட வேலை செய்ய வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்துடன் நீண்ட தூரம் பயணிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள் பழைய கடன்கள் அடையும். உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணம் வந்து சேரும்.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். சனி சுக்கிரன் இணைவதால், தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் உண்டாகும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். குறிப்பாக, தொழில், கூட்டுத் தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் வேலையில் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடுபத்தில் மரியாதை, அந்தஸ்து உயரக் கூடும். மேலும், குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. நகை, வீடு வாங்கும் யோகம் இருக்கும்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தங்கள் சொந்த ராசியில் இணைய உள்ளதால், நேரடியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். உங்களது சேமிப்பு உயரக் கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படும். குறிப்பாக, சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். நிலம் விற்பனை தொடர்பாக நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்களது காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கள். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.
