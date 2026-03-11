சுக்கிர பெயர்ச்சி: பண மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Shukra Gochar 2026 In April : மங்களகரமான கிரகங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது, சுக்கிரன். இந்த கிரகம் ஏப்ரல் மாதத்தில் நான்கு முறை சஞ்சரிக்க உள்ளது. இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி நல்ல பலனை பெறும் ராசிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
சுக்கிர பெயர்ச்சி:
ஜோதிடத்தைப் பொறுத்தவரை சுக்கிர பகவான் மகிழ்ச்சி, செல்வம், வளம் உள்ளிட்டவற்றை கொடுப்பவராக இருக்கிறார். சுக்கிர பகவான், ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு அது நிதி நிலையை உயர்த்தும் நிலையை அடைய வைக்கிறது. ஜோதிட கண்ணோட்டத்தில், இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் சுக்கிர பகவான் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை சஞ்சரிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. இது ராசிகளில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் மூன்று ராசிகள் அதிர்ஷ்டம் பெற உள்ளன.
ரிஷப ராசிக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்:
ரிஷப ராசியை சுக்கிர பகவான் ஆட்சி செய்கிறார். எனவே இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சியால் அந்த ராசியை சேர்ந்தவர்கள் நிறைய நன்மை அடைய இருக்கின்றனர். இதுவரை வராமல் இருந்த பணம் வரவுகள் கிடைக்கப்படும். அதைவிட எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமான வருமானங்களும் ஈட்டும் நேரம் இதுதான். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் புது பொறுப்புகளும் வந்து சேரலாம். பல காலங்களாக வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு இருப்பவர்கள், வரும் சில நாட்களில் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்:
ஏப்ரல் மாதம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் மாதமாக இருக்கிறது. சுக்கிர பகவான், பண விஷயத்தியில் ஆளுமையை மேம்படுத்த உதவுவார். சொந்தமாக தொழில் செய்பவர்கள், பெரிய ஒப்பந்தத்தை முடிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. வெளிநாட்டில் இருந்தும் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் தம்பதிகள் இணக்கமாக மாறும் சூழல் உருவாகலாம். அதே நேரத்தில், திருமணம் கைக்கூடாமல் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வந்து சேரலாம். அதே சமயத்தில், புதிய வருமானங்களை ஈட்டவூம், நிதி நிலையை வலுப்படுத்தவும் சில வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம்.
மீன ராசிக்கு கிடைக்கும் லாபம்:
மீன ராசியில், சுக்கிர பகவான் உச்சம் பெருகிறார். ஏப்ரல் மாதத்தில், சுக்கிர பகவான் வாழ்க்கையை ஆடம்பரமாக மாற்ற வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாதத்தில் அதிர்ஷ்டம் மீன ராசிக்கு லாபம் இருக்கிறது. குறைந்த முயற்சியால், நீங்கள் அதிகம் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. ஏப்ரலில், வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாதத்தில் ஆடம்பர பொருட்களுக்கு செலவு செய்வதை தவிர்க்கவும். வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களுக்கு மதிப்பு உயரவும் வாயப்புண்டு.
