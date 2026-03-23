மேஷ ராசிக்கு செல்லும் சுக்கிரன்! தொடர் வெற்றி பெறப்போகும் 3 ராசிகள் என்னென்ன?

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது, சுக்கிரன். ஜோதிடத்தின் படி, இந்த கிரகம் அழகு, அன்பு, அடம்பரம் மற்றும் வளமை ஆகியவற்றிற்கு உகந்த கிரகமாக இது கருதப்படுகிறது.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 23, 2026, 05:28 PM IST
Shukra Gochar : நவகிரகங்கள் அனைத்துமே மிகவும் முக்கியமானதுதான். இதில் சுக்கிர கிரகம் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. ஒருவரது ஜாதகத்தில், சுக்கிரன் சரியான இடத்தில் அமைந்து விட்டால், அவர்களுக்கு அனைத்து விதமான அதிர்ஷ்டஹ்தையும் வெற்றியையும் பெற்றுத்தரும் என நம்பப்படுகிறது. இப்போது, மீன ராசியில் சுக்கிரன் நிலைப்பெற்றிருப்பதை அடுத்து மார்ச் 26ஆம் தேதி மேஷ ராசிக்கு இடம் பெயர இருக்கிறது. ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி அங்கேயே சுக்கிரன் நிலைத்திருக்கும். இது, சக்திவாய்ந்த கிரக நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இந்த காலக்கட்டத்தில் அது சுக்ராதித்ய யோகம் எனப்படும்  கிரக அமைபை உருவாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. சுக்கிரன், மேஷ ராசிக்குள் நுழையும் போது, அனைத்து ராசிக்காரர்களும் அதற்கான பலன்களை அனுபவிக்கின்றன.  இருப்பினும், கூடுதல் நன்மைகளை அனுபவிப்பதாக சில ராசிகள்தான் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்..

மேஷ ராசி: 

சுக்கிரன் உருவாகும் சுக்க்ராதித்ய யோகம், மேஷ ராசியின் லக்னத்தில் உருவாகுவதால், அது அவர்களுக்கு மகத்தான நன்மைகளை வழங்கப்போவதாக இருக்கிறதாம். இதையடுத்து, அவர்களின் தன்னம்பிக்கையையும், ஈர்ப்புத்தன்மையும் கூட அதிகரிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இவர்களது வெளிநாட்டு பயணங்கள் மற்றும் திட்டப்பணிகளால் தொழில் வாய்ப்புகள் இவருக்கு மேம்படக்கூடும். இவர்களின் வாழ்வில், இதுவரை இருந்து வந்த துயரங்கள் நீங்கலாம். இவர்கள், வியாபாரம் செய்பவர்களாக இருந்தால் அதிக லாபம் தரும் விஷயங்கள் நடக்கும். அதே போல, இந்த கிரக மாற்றம் அவர்களின் புதிய முயற்சிகளை தொடங்கவும் உதவலாம். அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பவர்களும் கூட, வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த சிக்கல்களும் விலகும்.

தனுசு ராசி:

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிர பெயர்ச்சியால் பல எதிர்பாராத நன்மைகள் நிகழப்போகிறது. இந்த காலக்கட்டத்தில் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் விரும்பிய செயல்களை செய்யலாம். அதே சமயத்தில், இதுவரை அவர்களின் தலைக்கு மேல் இருந்த சிரமங்கள் நீங்கலாம். அதே போல, புது வேலை வாய்ப்பு, பணிபுரியும் இடத்தில் புது அடையாளம் அல்லது ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்டவையும் நிகழலாம்.

இவர்கள், தங்களது திறமையை நிரூபிக்க இன்னும் சில வாய்ப்புகள் கிட்டும். கிரக பெயர்ச்சி காரணமாக, இவர்களின் சேமிப்பு அதிகமாகலாம். அதே போல, நிதி விஷயத்தில் ஒழுக்கத்துடன் இருக்கும் இவர்கள், இதுவரை எந்த நிதி சிக்கலில் இருந்தாலும் அது விலக வாய்ப்புண்டு. பள்ளி அல்லது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இது முக்கியமான காலக்கட்டம் ஆகும். இது, அவர்களின் பெரிய வெற்றிகளை உறுதி செய்யும் காலமாக இருக்கிறது. உடல் நலம் சீராகி, குடும்ப பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வந்து, இவர்கள் வீட்டி மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும்.

கும்ப ராசி:

கும்ப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில், பல்வேறு சாதகமான சூழலை உருவாக்கப்போகிறது, இந்த கும்ப ராசி. இவர்களின் வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த நிதி சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வருவதோடு, தங்கள் வாழ்க்கையின் நீண்டகால ஆசைகளில் பல இந்த காலக்கட்டத்தில் நிறைவேற இருக்கிறது. இவர்கள், நிதி பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பும், நம்பிக்கையும், பாசமும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

இந்த ராசியை சேர்ந்தவர்கள், தங்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்காக பல ஆச்சரியமான பரிசுகளை கொடுத்து மகிழ்விப்பர். இந்த காலக்கட்டம் எதிர்பாராத மகிழ்ச்சியினை கொண்டு சேர்க்கலாம். இவர்களின் உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் சிரப்பாக இருக்கலாம். அதே போல, தனக்கு பிடித்தவர்களுடன் சேர்ந்து இவர்கள் வெளியூர் செல்வதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. 

