/இன்னும் 2 நாளில் சுக்கிர பார்வை! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Shukra Peyarchi On July 16: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் பகவான் அறியப்படுகிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அந்த வகையில், இன்னும் இரண்டு நாட்களில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது.
சுக்கிரன் பகவான் ஜூலை 16ஆம் தேதி பூர நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜூலை 16ஆம் தேதி சொந்த நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன்
|நட்சத்திரம்
|பூர நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 16
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், சிம்மம், துலாம், தனுசு
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள்க்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பணியில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்துடன் அதிகமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் காதல் அடுத்தகட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். வியாபாரத்தில் வரவுகள் அதிகரிக்கும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் குறையும். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். வேலையாட்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். உத்தியோக பணிகளில் துரிதம் ஏற்படும். பயனற்ற பேச்சுக்களை குறைத்து கொள்ளவும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்த வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பயணங்களால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். நினைத்த சில காரியங்களில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவேண்டும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய புரிதல் உண்டாகும். கடன் சார்ந்த செயல்களில் கவனம் வேண்டும். புதிய பொருட்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள். எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. உடன்பிறப்புகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். கடினமான பணிகளையும் சாமர்த்தியமாக செய்து முடிப்பீர்கள். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் எதிர்பாராத பயணங்களால் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும். பெற்றோர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பால் வெற்றி கிடைக்கும். கால்நடைகள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். ஆரோக்கியம் குறித்த சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். செலவுகளின் தன்மைகளை அறிந்து மேற்கொள்ளவும். திடீர் வாய்ப்புகள் மூலம் மாற்றம் உண்டாகும். குழந்தைகளின் விருப்பங்களை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். வர்த்தக பணிகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். புதிய பொருட்கள் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். மனதில் தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும் மேம்படும். தாய்வழி உறவினர்களிடம் சூழ்நிலைக்கேற்ப அனுசரித்து செல்வது நல்லது
சுக்கிரன் பெயர்ச்சயில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். பெற்றோர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். சேமிப்புகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அலுவலக பணிகளில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். சில நுட்பமான விஷயங்களைப் புரிந்து கொள்வீர்கள். உறவுகள் வழியில் ஆதாயம் உண்டாகும். உற்பத்தி தொடர்பான துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)