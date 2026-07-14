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இன்னும் 2 நாளில் சுக்கிர பார்வை! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Shukra Peyarchi On July 16: சுக்கிர பெயர்ச்சி ஜூலை 16ஆம் தேதி நடக்கிறது. சுக்கிரன் பகவான் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் பூர நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:07 AM IST
இன்னும் 2 நாளில் சுக்கிர பார்வை! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்
Image Credit: Shukra Peyarchi On July 16Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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