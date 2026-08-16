/சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Shukra Peyarchi: ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் அறியப்படுகிறார். சுக்கிரன் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ராசி மாற்றம் மட்டுமில்லாமல், சுக்கிரன் நட்சத்திரத்தையும் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
அந்த வகையில், சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி நடக்கிறது. ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி மதியம் 12.55 மணக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் அதிபதியான சித்திரை நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரன் செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி வரை இந்த நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சியால் தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெரும். உங்கள் கடின உழைப்பிறகு ஏற்ற் பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். பொன் பொருள்கள் சேர்க்கை உண்டாகும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உருவாகும். மனதில் நினைத்த காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். பழக்கவழக்கங்களில் மாற்றங்கள் காணப்படும். தற்பெருமை சார்ந்த சிந்தனைகளை குறைத்துக்கொள்ளவும். உடன்பிறப்புகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். பணிகளில் துரிதம் உண்டாகும். நண்பர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். சமூகப் பணிகளில் ஆதரவான சூழல் உண்டாகும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். உடல் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும். வியாபார பணிகளில் லாபம் மேம்படும். சமூகம் தொடர்பான சிந்தனைகள் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவதற்கான சூழல் அமையும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் திருமண வாழ்வில் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகும். பிள்ளைகளின் போக்கில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். அலுவலகத்தில் முயற்சிக்கேற்ப புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தான தர்ம காரியங்களில் சில புரிதலும் ஆர்வமும் ஏற்படும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் செல்வம் பெருகும். பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். அலுவலகப் பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சுப காரியங்களை முன் நின்று செய்வீர்கள். அனுபவம் மிக்க வேலையாட்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். தொழில் புதிய வாய்ப்புகள் மூலம் லாபம் மேம்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் அனுபவங்கள் கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்களிடம் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும். புதிய வீடு மற்றும் மனை தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும்
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