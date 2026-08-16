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சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Shukra Peyarchi: சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி நடக்கிறது. ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி மதியம் 12.55 மணக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் அதிபதியான சித்திரை நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும்

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 16, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:49 AM IST
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்
Image Credit: Shukra Peyarchi Palangal

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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