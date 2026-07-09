/சுக்கிர திசை ஆரம்பம்! இந்த ராசிகளுக்கு 30 நாட்கள் ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

Shukra Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிர பகவான் இருக்கிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சுக்கிர பகவான் சிம்ம ராசியில் உள்ளார்.
இந்த நிலையில், ஜூலை 16ஆம் தேதி சுக்கிரன் மகம் நட்சத்திரத்தில் இருந்த வெளியேறி, பூரம் நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். இந்த பூரம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக சுக்கிரன் இருக்கிறார். தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் சுக்கிரன் நுழைவதால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|பூரம் நட்சத்திரம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 16
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், சிம்மம், துலாம், தனுசு
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னை தீரும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மேலும், உங்களுக்கு இருந்த வந்த பிரச்னைகள தீரும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சிம்மம் ராசிக்காரர்கள் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான மரியாதை கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. நீண்ட நாளாக இருக்கும் கனவு நனவாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுககு எதிர்பாராத அளவில் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். பழைய கடன்கள் அடையும். மேலும், பழைய சொத்துகள் மூலம் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களின் நீண்ட நாள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். பரம்பரை சொத்துகள் மூலம் நல்ல ஆதாயம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பணியில் வருமானம் உயரும். மேலும், வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இக்காலம் பொற்காலமாக அமையும். நண்பர்கள் வீட்டிற்கு வரும். தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். தொழில் ரீதியாக வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பயணங்களால் நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் ஒவ்வொன்றும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வெளிநாடு சென்று பணிபுரிய விரும்புபவர்களின் ஆசைகள் நிறைவேறும். மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தேடி வரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.
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