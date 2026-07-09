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சுக்கிர திசை ஆரம்பம்! இந்த ராசிகளுக்கு 30 நாட்கள் ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

Shukra Nakshatra Peyarchi: ஜூலை 16ஆம்  தேதி சுக்கிர பகவான் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சந்திரனின் இந்த பெயர்ச்சி மேஷம், சிம்மம், துலாம், தனுசு ஆகிய ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:55 AM IST
சுக்கிர திசை ஆரம்பம்! இந்த ராசிகளுக்கு 30 நாட்கள் ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்
Image Credit: Shukra Nakshatra PeyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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