/சுக்கிரன் திசை.. ஆகஸ்ட் முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை

Shukra Peyarchi August: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் பகவான் அறியப்படுகிறார். சுக்கிரன் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கிறது. அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கன்னி ராசி சுக்கரின்னின் நீச்சி ராசியாக கருதப்படுகிறார். ஒரு கிரகம் தனது நீச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போதெல்லாம், அதன் சுப பலன்களை குறைக்கும். மேலும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி, மன மற்றும் உடல் ரீதியான சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தடைகள் ஏற்படலாம். நினைத்த காரியங்களில் நிறைவேறாமல் இருக்கலாம். பணியிடத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் பணம், கடன் கொடுப்பதைத்த தவிர்க்கவும். உங்களுக்கு கடன் தொல்லை அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து பணம் உண்டாகும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீர்ந்தாலும், மனக்குழப்பம் உண்டாகும். இந்த காலட்டத்தில் கடன்கள் அதிகரிக்கும்.
மிதுன ராசியில் நான்காவது வீட்டில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருக்கிறார். இதனால், குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்னை உண்டாகும். உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கும் முடிவுகளில் தடைகள் ஏற்படலாம். நிதி சார்ந்த பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். இருந்தாலும், குடும்பத்தில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். இதனால், தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். பணியிடத்தில் நிதானத்துடன் இருக்க வேண்டும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதானமாக இருக்க வேண்டும்.
துலாம் ராசியின் அதிபதியாக சுக்கிரன் இருக்கிறார். துலாம் ராசியில் 12ஆம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அசுப பலன்களை பெறுவார்கள். விருப்பம் இல்லாத பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். நிதி இழப்புகள் ஏற்படக் கூடும். உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் அதிகரிக்கக் கூடும். தேவையற்ற செலவுகள் கணிசமாக அதிகரிக்கக் கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். இருப்பினும், அனைத்து முடிவுகளை நிதானமாக எடுக்க வேண்டும். உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் அதிகரிக்கக் கூடும்.
சுக்கிரன் 7ம் வீட்டில் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் அதிகரிக்கும். தொழில், வேலையில் நஷ்டங்கள் ஏற்படலாம். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். இருந்தாலும், அனைத்து விஷயங்களில் நிதானத்துடன் கையாள வேண்டும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், பங்குச்சந்தையில் நிதி இழப்புகள் ஏற்படலாம். தொழில் தொடங்குவதை தள்ளிப்போட வேண்டும்.
தினமும், அல்லது குறிப்பாக வெள்ளிக்கிழமைகளில், லட்சுமி தேவிக்கு வெள்ளை இனிப்புகளைப் படைத்து, கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தைப் பாராயணம் செய்யவும். வெள்ளிக்கிழமைகளில் தேவையுள்ளவர்களுக்கு வெள்ளை நிறப் பொருட்களை தானம் செய்யவும். 'ஓம் சூன் சுக்ராய நமஹ' என்ற மந்திரத்தை 108 முறை வெள்ளிக்கிழமைகளில் உச்சரிக்க வேண்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)