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சுக்கிரன் திசை.. ஆகஸ்ட் முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை

Shukra Peyarchi August: ஆகஸ்ட் 1 சுக்கரின் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 30, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:24 AM IST
சுக்கிரன் திசை.. ஆகஸ்ட் முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை
Image Credit: Shukra Peyarchi August

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சுக்கிரன் திசை.. ஆகஸ்ட் முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை
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