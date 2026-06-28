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ஜூலையில் சுக்கிர திசை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்!

Shukra Peyarchi Palangal: ஜூலை 4ஆம் தேதி சுக்கிர பகவான் பெயர்ச்சி  அடைகிறார். சுக்கிரன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், செல்வத்தை அதிகரிக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:35 AM IST
ஜூலையில் சுக்கிர திசை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்!
Image Credit: Shukra Peyarchi PalangalSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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