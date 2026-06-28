/ஜூலையில் சுக்கிர திசை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்!

Shukra Peyarchi Palangal: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கிரகங்களின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் சுப மற்றும் அசுப பலன்களை கொடுக்கும். அந்த வகையில், ஜோதிடத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் இருக்கிறார்.
சுக்கிரன் 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். அந்த வகையில், சுக்கிரன் ஜூலை 4ஆம் தேதி சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சிம்ம ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய ஆற்றலையும் நேர்மறையையும் கொண்டு வரும். 25 நாட்கள் சுக்கிரன் சிம்ம ராசியில் இருப்பார். இதனால், 4 ராசிகள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
|ராசி
|சிம்மம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 4, 2026
|பெயர்ச்சி முடியும் நாட்கள்
|25 நாட்கள்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|துலாம், கடகம், சிம்மம், தனுசு
சுக்கிரன் துலாம் ராசியின் லாப ஸ்தானத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம் பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.
நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் படிக்கும் கனவு நனவாகும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானத்தில் உயர்வு இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுழவர்கள். சுக்கிரன் கடக ராசியின் செல்வ ஸ்தானத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால், நிதி நிலைமை மேம்படும். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து பணம் கிடைக்கும். தொழில், வேலையில் வருமானம் உயரக் கூடும். வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் கைகூடும்.
கூட்டு தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். திடீர் நிதி ஆதாயத்திற்கான சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். இந்த பெயர்ச்சி, நீங்கள் சேமித்து வைத்திருக்கும் செல்வத்தை அதிகரிக்கும். மேலும், குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். குடும்பத்தில் பிரச்னைகள் முடிவடையும். சொத்து விஷயத்தில் உங்களுக்கான சாதகமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.
சுக்கிரன் சிம்ம ராசியின் முதலாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பல வழிகளில் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். உங்கள் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றியை காண்பீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பொறுப்பு கிடைக்கும்.
உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். சில பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். உங்கள் பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவீர்கள். புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும். நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும்.
சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் பாக்கிய ஸ்தானமான ஒன்பதாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதிர்ஷ்டத்திற்கான கதவுகளைத் திறப்பார். இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகுந்த அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும். உங்கள் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும். நீங்கள் தொழில் மாற்றத்திற்கான சிறந்த காலமாக இருக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.
மேலும், வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது வெளிநாடுகள் தொடர்பான வணிக விஷயங்களில் விரும்பிய பலன்களைப் பெறுவீர்கள். படிப்பில் மாணவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். மருத்துவம், சட்டம், ஊடக துறையில் இருப்பவர்கள் வேலைமாற்றத்தை செய்து கொள்ளலாம். சில பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள், இந்த காலக்கட்டத்தில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)