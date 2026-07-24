/ஆகஸ்ட் முதல் சுக்கிர திசை.. 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்

Shukra Peyarchi August: ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் பகவான் இருக்கிறார். சுக்கிர பகவான் ஒவ்வொரு 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாறி வருகிறது. சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சுக்கிரன் பகவான் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது, சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். ரிஷபம், மிதுனம் உள்ளிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் 5வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களை சுற்றி நேர்மறையான மாற்றங்களை காண்பீர்கள். குழந்தை பாக்கியம் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமையக் கூடும். மாணவர்கள் இந்த காலக்கட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.
|கிரகம்
|சுக்கிரன்
|பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன் பெயர்சசி
|ராசி
|கன்னி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஆகஸ்ட் 1
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|ரிஷபம், மிதுனம், விருச்சிகம், தனுசு
மிதுன ராசியில் சுக்கிரன் 4ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மிதுன ராசிக்காரர்கள் வாழ்வில் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் வாகனம், வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த நேரத்தில் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். அரசு சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். சுபகாரியத் தொடர்பான பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும்.
விருச்சிக ராசியின் 11ஆம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் செல்வம் பெருகும். எதிர்பார்த்திருந்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கணிதம் தொடர்பான துறைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வங்கி சார்ந்த துறைகளில் பொறுப்புகள் மேம்படும். முன் கோபம் இன்றி செயல்படுவது நல்லது. நிர்வாக சார்ந்த துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பணிகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். வியாபார நிமித்தமான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். மனதில் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். உத்தியோக பணிகளில் மாற்றம் ஏற்படும்.
தனுசு ராசியில் 10ஆம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். முகத்தில் புதிய பொலிவுகள் உண்டாகும். ஆடம்பர எண்ணங்கள் மனதில் அதிகரிக்கும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல பணிகளைப் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் அமையும். எந்த ஒரு செயலிலும் பொறுமை கடைபிடிக்கவும். சமூகப் பணிகளில் கௌரவ பொறுப்புகள் கிடைக்கும். நினைவாற்றலில் இருந்த மந்த தன்மைகள் விலகும். மற்றவரிடம் எதிர்பார்த்து இருந்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். நண்பர்கள் வழியில் விரயங்கள் உண்டாகும். வியாபாரம் நிமித்தமான அலைச்சல்கள் மேம்படும். புதிய நபர்களின் கருத்துகளில் சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)