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ஆகஸ்ட் முதல் சுக்கிர திசை.. 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்

Shukra Peyarchi August: ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி சுக்கிரன் கன்னி ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும்.  மிதுனம் மற்றும் மகரம் உட்பட நான்கு ராசிகளுக்கு தொழில், வேலையில் வளர்ச்சி உண்டாகும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 24, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:01 AM IST
ஆகஸ்ட் முதல் சுக்கிர திசை.. 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
Image Credit: Shukra Peyarchi August

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ஆகஸ்ட் முதல் சுக்கிர திசை.. 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
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