/சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் தலைவிதியே மாறும்

Shukra Peyarchi: சுக்கிர பகவான் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சுக்கிர பகவான் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சுக்கிரன் இன்று பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சுக்கிர பகவான் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, செல்வத்தின் கிரகமாக கருதப்படுகிறது.
சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். கன்னி ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சில சிறப்பு யோகங்களை உருவாக்குகிறது, இது பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தக் காலகட்டத்தில், சில ராசிக்காரர்கள் தொழில், வியாபாரம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் பெரும் ஆதாயங்களைக் காண வாய்ப்புள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.
சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உங்களுடன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆதரவமாக நிற்பார்கள். தம்பதிகளுக்கிடையே இருந்துவந்த மனவருத்தங்கள் குறையும்.
விவாதங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். தவறிய சில பொருள்கள் கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். வர்த்தக பணிகளில் முயற்சிக்கு ஏற்ப முன்னேற்றம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகள் மூலம் சில விஷயங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள். வழக்குகளில் நுணுக்கமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். மனதில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் மறையும். உத்தியோக பணிகளில் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத பொருள் வரவு உண்டாகும்.
கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பூர்வீக சொத்துக்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். பலதரப்பட்ட மக்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். சவாலான பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். வியாபார பணிகளில் எதிர்பாராத அலைச்சல்கள் உண்டாகும். உயர்கல்வியில் மேன்மை உண்டாகும். நினைத்த சில காரியங்களில் அலைச்சல் ஏற்படும். தாயாருடன் விட்டுக் கொடுத்து செல்வீர்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவார்கள். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். வியாபார தொடர்பான பயணங்களால் லாபம் அதிகரிக்கும். தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான சூழல் உண்டாகும். பணி நிமித்தமான இழுபறியான சில வேலைகள் முடியும்.
தன்னம்பிக்கையுடன் சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். வியாபார போட்டிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் நிறைவேறும். சிறு தூர பயணங்களால் மனதளவில் மாற்றம் உண்டாகும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களால் அனுகூலம் பிறக்கும்.
சுக்கிரன் பகவானை நினைத்து வெள்ளிக்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து, அன்றைய நாளில் அரிசி, சர்க்கரை, பால் போன்ற வெள்ளை நிறப் பொருட்களைத் தானம் செய்யுங்கள். மேலும், லட்சுமி தேவிக்கு தாமரை மலரை வைத்து வழிபட வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)