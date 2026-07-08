/சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. செல்வம் பெருகும்

Shukra Peyarchi August: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் இருக்கிறார். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. சமீபத்தில் தான், ஜூலை 4ஆம் தேதி தான் சுக்கிரன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
சுக்கிரன் 28 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். அந்த வகையில், தற்போது மிதுன ராசியில் இருக்கும் சுக்கிரன், ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி புதனின் ராசியான கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி வரை சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் நிலைத்திருப்பார். கன்னி ராசிக்கு பிறகு செப்டம்பர் மாதம் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார். ஆகஸ்ட் மாதம் நடக்கும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன்
|ராசி
|கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஆகஸ்ட் 1
|பெயர்ச்சி முடியும் நாள்
|செப்டம்பர் 2
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|ரிஷபம், விருச்சிகம், மிதுனம், தனுசு
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். குடும்ப உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். எந்தவொரு வேலையும் வெற்றியில் முடியும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமையும். வேலையில்லாதவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புள்ளது. வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். நீண்ட காலமாக முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். செலவுகள் குறையும். தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். வேலை, தொழில் எதிர்பாராத பலன்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தனிப்பட்ட பிரச்னையில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதிய நபர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில், வேலை ரீதியாக வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்கள் அடையும். நண்பர்களுக்கு சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். முக்கியமான பணிகளை எளிதாக முடிக்க முடியும். நீங்கள் குடும்பத்துடன் இனிமையான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்கள் சுப பலன்கள் கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள்.