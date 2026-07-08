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சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. செல்வம் பெருகும்

Shukra Peyarchi August: ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி சுக்கிரன் கன்னி ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும். இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. எந்தெந்த ராசிக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும் என்று பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 08, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:00 AM IST
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. செல்வம் பெருகும்
Image Credit: Shukra Peyarchi AugustSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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