5 ராசிகளுக்கு சுக்கிர திசை! கதவை தட்டும் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம்!

Shukra Peyarchi In Magaram: 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டு முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிளுக்கு நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்கும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் சுப கிரகமாக கருதப்படும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
சுக்கிர பெயர்ச்சி
ஒன்பது கிரகங்களில் முதலாவதாக சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜனவரி 13ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். மார்ச் இறுதி வரை மூன்று மாதங்களுக்கு மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ராசிகளில் வலுவாகப் பயணிப்பார். மகர ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியடைவதால், ஜனவரி இரண்டாவது வாரத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட சில ராசிகள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். சுக்கிர பகவான் ஆடம்பரம், பொன், பொருள் வாங்குவதற்கு பொருத்தமானவர். எனவே, சுக்கிர பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன் சாதகமான நிலைகளில் சஞ்சரிப்பதால், அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு வாழ்க்கை அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வேலை இடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும், புதிய பொறுப்புகளையும் பெறுவீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, மார்ச் மாதத்திற்கு சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும். நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்குகளிலும் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்புகள் வரும். மேலும், வேலை தேடுபவர்கள் இருவருக்கும் வெளிநாடுகளில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை மேம்படும். திருமண சம்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.
மிதுனம்
மீதுன ராசியில் 5ஆம் வீட்டில் சுக்கிரன் நுழைவதால், வேலையில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். காதல் திருமணம் கைகூட வாய்ப்புள்ளது. கணவன் மனைவி இடையே இருந்து கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். மேலும், திருமண வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நிலைத்திருக்கும். ஆடம்பரமான செலவுகளை செய்வீர்கள். உங்கள் குழந்தைகள் படிப்பு மற்றும் தொழிலில் சிறந்து விளங்குவார்கள். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள் நல்ல செய்தியை பெறுவீர்கள். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் எளிதில் தீர்க்கப்படும். திருமண தடைகள் நீங்கும்.
கன்னி
கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் 5,6,7ஆம் வீடுகளில் நிலைத்திருப்பார். இதனால், மூன்று மாதங்களுக்குள் உங்களது வருமானத்தில் உயர்வு இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். தங்கம், வீடுகளுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். வீட்டில் இருப்பவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் வெற்றி அடைவீர்கள். சொத்து விஷயங்களில் குடும்பத்தினர் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகளை எடுப்பார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி அடைவார்கள்.
துலாம்
துலாம் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரனின் ஆசியால் நிதி நிலைமை துலாம் ராசிகளுக்கு மேம்படும். நிதி வாய்ப்புகளும், அதிர்ஷ்டமும் உங்களுக்கு சுக்கிரன் தருவார். தொழிலில் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு லாபமும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பல நிதி சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படலாம். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். மேலும், தந்தையிடம் இருந்து சொத்து மற்றும் காசுகளை பெற வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டில் வேலை மற்றும் படிப்பிற்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும்.
கும்பம்
கிரன் சாதகமான நிலைகளில் சஞ்சரிப்பதால், நிதி ஆதாயங்கள், மகிழ்ச்சி, ஆறுதல் மற்றும் மன அமைதி கிடைக்கும். தாயாரின் சொத்துகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சாதகமான காலமாக இருக்கிறது. எதிர்பாராத நிதி வரக் கூடும். குடும்பத்தில் பிணைப்புகள் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். நகை, வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கு யோகம் இருக்கிறது. வருமானத்தில் உயரக் கூடும்.