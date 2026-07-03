/சுக்கிர திசை நாளை முதல் ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Shukra Peyarchi On July 03: ஜோதிட ரீதியாக ஒன்பது கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் அறியப்படுகிறார். சுக்கிரன் ஒவ்வொரு முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். இதற்கிடையில் தனது நட்சத்திரத்தையும் சுக்கிரன் மாற்றி வருகிறார். சுக்கிரன் பகவான் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், சொத்து போன்றவற்றை குறிக்கிறார். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில் புக்கிரன் ஜூலை நான்காம் தேதியான நாளை முக்கியமான பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜூலை நான்காம் தேதியான நாளை சுக்கிரன் கடக ராசியில் இருந்து சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜோதிட நம்பிக்கைகளின் படி இந்த ராசி மாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் பலன் கிடைக்கும் என்றாலும் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இது ரொம்பவே அதிர்ஷ்டத்துக்கு கொடுக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. அது என்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன்
|ராசி
|சிம்மம்
|கிரக பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 4
|கிரக பெயர்ச்சி நீடிக்கும் நாட்கள்
|35 நாட்கள்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம்
சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். சுக்கிர திசை உங்கள் ராசியில் இருப்பதால் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். தொழிலில் எதிர்பாராத வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் துறையில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் தீரும். திருமண தடைகள் நீங்க விரைவில் நல்ல மரணமே வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை முன்பை விட வலுப்பெறும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் செல்வத்தை மட்டுமே சுக்கிர பகவான் கொடுப்பார்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். குடும்பத்தின் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் தீரும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் வரன் கைகூடும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடு செல்லும் கனவும் நிறைவேறும். வெளிநாட்டில் புதிய ஒப்பந்தங்களை பெற வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பணியிடத்தில் வருமானம் உயரும். உடன்பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வருமானமும் உயரக்கூடும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு இருக்கும். வேலை மற்றும் வியாபாரம் இரண்டிலும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வருமானத்திற்கு புதிய வழிகள் பிறக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் அல்லது புதிய உறவுக்கான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும். உங்கள் காதுல அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.. பெற்றோர் உங்கள் காதலுக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த மனப்பிரச்சனைகள் தீரும். தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் அதிகரிக்கும். கூட்டுத்தொழில் பெரும் லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
சுக்கிர பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். நிதிநிலைமை வலுப்பெறும். முதலீடுகளும் மூலமாக லாபம் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத வகையில் லாபத்தை பெறுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த தவறான புரிதல்கள் நீங்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உங்கள் பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். புதிய வேலைக்காக காத்திருப்பார்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும்.