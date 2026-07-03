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சுக்கிர திசை நாளை முதல் ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Shukra Peyarchi July 04: ஜூலை 4ஆம் தேதியான நாளை சுக்கிரன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின்  இந்த பெயர்ச்சி 4 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். சுக்கிர திசையில் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:41 AM IST
சுக்கிர திசை நாளை முதல் ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
Image Credit: Shukra Peyarchi PalangalSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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