  • Tamil News
  • Spiritual
  • மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Shukra Peyarchi On March 2nd: சுக்கிரன் பகவான் மார்ச் 2ஆம் தேதி  மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பலன்களை அள்ளி தருவார் என கூறப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 28, 2026, 05:21 PM IST
  • சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
  • மார்ச் முதல் பொற்காலம்
  • 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Shukra Peyarchi On March 2nd: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ஒவ்வொரு கிரகங்களின் நிலை காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கு அது நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மார்ச் 2ஆம் தேதி சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரன் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்தை குறிக்கிறது. மார்ச் 2ஆம் தேதி மதியம் 12.57 மணிக்கு கும்ப ராசியில் இருந்து விலகி தனது உச்ச நட்சத்திரமான மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார். ஜோதிட ரீதியாக சுக்கிரன் மீன ராசியில் இருக்கும்போது மிகவும் பலன் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சுக்கிரன் மீனத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

ரிஷபம் (Taurus)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகள் அள்ளி தருகிறது.  சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இதனால், ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்து சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். தொட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.  உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 

கடகம் (Cancer)

கடக ராசியின் 9வது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கின் பெயர்ச்சியால்  உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். செல்வம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழில் விரிவாக்கம் செய்யவும் வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான உத்தரவுகள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் உயரக் கூடும். மேலும், குடும்பத்தினருடன் வெளியூர்களுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. 

கன்னி (Leo)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசியின் 7வது வீட்டில் நடக்கிறது. சுக்கரின் பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை உயர்த்தும்.  கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  அன்னோன்யம் அதிகரிக்கும். திருமணமாகதவர்களுககு விரைவில் நல்ல வரன் அமையும். மேலும்,  உயர் கல்விக்காக  வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிகம் வாய்ப்புள்ளது.  மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள்.  தொழில் விரிவாக்கம் செய்வதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது.  உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 

மீனம் (Pisces)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை கொண்டு வருவார்கள்.  குடும்பத்தில் இருந்து சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தினருடன்  கோயில்களுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. மீன ராசிக்காரர்கள் புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், பல்வேறு இடங்களில் தொழில் விரிவாக்கம் செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது. சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.  வருமானம் உயரக் கூடும். வீடு, வாகனம், நகை வாங்கும் யோகம் உள்ளது.

மேலும் படிக்க: வார ராசிபலன் (மார்ச் 2-8): அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் 4 ராசிகள்.... முழு ராசிபலன் இதோ

 

மேலும் படிக்க: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் வெற்றியை அள்ளும் ராசிகள்.. நகை, சொத்து வாங்கும் யோகம்

 

About the Author
