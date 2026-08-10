/சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 64 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Shukra Peyarchi September: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் அறியப்படுகிறார். சுக்கிரனின் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சுக்கிரனின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், செப்டம்பர் மாதத்தில் சுக்கிரனின் மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, சுக்கிரன் செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைந்து மாலவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது.
இந்த முறை, சுக்கிரன் குறைந்தது 64 நாட்களுக்கு துலாம் ராசியில் இருப்பார். வழக்கமாக சுக்கிரன் ஒரு ராசியில் 28 நாட்கள் வரை நிலைத்திருந்தார். ஆனால், இந்த முறை சுமார் 64 நாட்களுக்கு துலாம் ராசியில் இருப்பார். அக்டோபர் 3ஆம் தேதி சுக்கிரன் துலாம் ராசியில் வக்ரமடைவார். சுக்கிரன் சுமார் 64 நாட்களுக்கு துலாம் ராசியில் இருப்பது, மேஷம் மற்றும் மிதுனம் உட்பட ஐந்து ராசிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைக் கொண்டுவரும். கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், 5 ராசிகளுக்கு நன்மை உண்டாகும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். சுக்கிரனின் 7வது பார்வை மேஷ ராசியின் மீது அமையும். சுக்கிரன் அருளால் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். திறமைக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். செல்வ சேர்க்கை தொடர்பான எண்ணங்கள் கைகூடும். இணையத் துறைகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நற்பலன்கள் கிடைக்கும். சக்கிரன் ஐந்தாம் வீட்டில் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். வியாபார தொடர்பான கடன் உதவிகள் கிடைக்கும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் உண்டாகும். சொந்த ஊர் தொடர்பான பயண சிந்தனைகள் மேம்படும். சமூக நிகழ்வுகளால் மனதளவில் சில மாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். சவாலான செயல்களையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். கௌரவ பதவிகள் மூலம் செல்வாக்குகள் மேம்படும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் லக்னத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி மாளவ ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரப் பணிகளில் இருந்துவந்த தடை, தாமதங்கள் குறையும். போட்டி தேர்வுகளில் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். காப்பீடு பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் மனதில் அதிகரிக்கும். எழுத்து சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நற்பலன்களை கொடுக்கும். தனுசு ராசியின் 11வது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடையும். இந்த சஞ்சாரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியைத் தரும். இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் வருமானம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். நிறைவேறாத ஆசைகள் இந்த நேரத்தில் நிறைவேறக்கூடும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும். நிதி சிக்கல்கள் தீரும். புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும். கடன் சார்ந்த இன்னல்கள் குறையும். புதிய விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். உறவினர்கள் வருகை உண்டாகும். கனிவான பேச்சுக்களால் காரிய சித்தி ஏற்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் சில நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் அவர்களின் ஒன்பதாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மாற்றமான சிந்தனைகள் மூலம் புதுவிதமான அனுபவங்களும் சூழ்நிலைகளும் உருவாகும். உங்கள் மீதான அவப்பெயர்கள் அகலும். வழக்கு செயல்களில் பொறுமை வேண்டும். எதிர்காலம் தொடர்பான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். பூர்விக சொத்துக்கள் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். பத்திரம் தொடர்பான பணிகளில் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். உறவினர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் மூலம் வியாபாரத்தில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். எதிர்பாலின மக்கள் மூலம் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்
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