ராகு-சுக்கிர நவபஞ்சம ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!

வேத ஜோதிடத்தில் ராகு பகவான் ஒரு நிழல் கிரகமாக அறியப்படுகிறார். அவர் ஒரு ராசியில் 18 மாதங்கள், அதாவது ஒன்றரை ஆண்டுகள் பயணித்து பின்னர் அதே ராசிக்கு வர 18 வருடங்கள் காலம் எடுக்கிறார். ராகுவின் பயணம் மற்ற கிரகங்களைவிட தனிச்சிறப்பானது; அவர் எப்போதும் பின்னோக்கிய நிலையில் சஞ்சரிப்பவர். தற்போது ராகு கும்ப ராசியில் பயணித்து வருகிறார் மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டு வரை அந்த ராசியில் இருப்பார். இந்த காலகட்டத்தில் ராகு துலாம் ராசியில் பயணிக்கும் சுக்கிர பகவானுடன் இணைந்து நவபஞ்சம ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறார்.
நவபஞ்சம ராஜயோகம் என்ன?
ஜோதிடத்தில், ஒரு கிரகத்தின் இடம் மற்றும் அதனுடைய 5வது அல்லது 9வது வீட்டில் மற்றொரு கிரகம் இருந்தால் நவபஞ்சம ராஜயோகம் ஏற்படுகிறது. துலாம் ராசியின் 5வது வீட்டில் ராகுவும், கும்ப ராசியின் 9வது வீட்டில் சுக்கிரனும் இருப்பதில் இப்போதே இந்த யோகம் தோன்றியுள்ளது. இந்த யோகம் இருப்பதன் மூலம் ஆடம்பரம், அதிர்ஷ்டம், புதிய வருமான வாய்ப்புகள், செல்வச் செழிப்பு, தனிநபர் வளர்ச்சி மற்றும் திருமண வாழ்வில் முன்னேற்றம் போன்ற பலன்கள் கிடைக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
ராசி வாரியாக நவபஞ்சம ராஜயோகத்தின் பலன்கள்:
துலாம்
நவபஞ்சம ராஜயோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஆடம்பரமான வீடு, வாகனம் போன்ற உங்கள் விருப்பங்கள் நனவாகும், நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும், பணியிட மாற்றம், வேலை வாய்ப்பு அதிகரிப்பு, பணப்பற்றாக்குறை இல்லாமல் செல்வம் விரிவாக்கம், கல்வி துறை மாணவர்களுக்கு வெற்றிகள், ஃபேஷன், அழகு, கலை துறைகளில் நிதி நன்மைகள்.
கும்பம்
நவபஞ்சம ராஜயோகம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பல அதிர்ஷ்டங்களை தர இருக்கிறது. தனியார் துறையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு நல்ல காலம், பூர்வீக சொத்து பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுகிறதாம், வாகனம் வாங்க ஆசைகள் நிறைவேறும், நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவடையும், வியாபார முன்னேற்றம், புதிய ஆர்டர்கள், மாணவர்கள் கல்வி முன்னேற்றம் போன்ற பல நன்மைகளை பெறுவீரர்கள்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த வெற்றிக்கான கதவுகள் திறக்கும், பணி நிமித்தமாக பயணங்கள் லாபகரமானவை, நீண்டகால குடும்ப பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுகின்றன, தைரியம், ஆற்றல் அதிகரிக்கும், தொழிலில் நல்ல நன்மைகள் கிடைக்கும், திடீர் பணவரத்து, சேமிப்புக்கு கவனம்,; சொத்து முதலீடுகள் போன்றவற்றை கைகூடும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
