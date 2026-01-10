3 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பொங்கல் அன்று அதிர்ஷ்ம், அனைத்திலும் வெற்றி

Venus Transit 2026: சுக்கிரன் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். செல்வம், செழிப்பு மற்றும் அன்பின் கிரகமான சுக்கிரன் ஜனவரி 13 ஆம் தேதி மகர ராசியில் நுழைவார். தற்போது, சுக்கிரன் குருவின் ராசியான தனுசு ராசியில் பயணித்து வருகிறார், அங்கிருந்து சனியின் ராசியான மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்னதாக் சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி கடகம் மற்றும் துலாம் உள்ளிட்ட நான்கு ராசிகளையும் எதிர்மறையானை தரும். இதனால் இந்த நேரம் இந்த ராசிகாரர்களுக்கு சவாலாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில் தடைகள், வீட்டுப் பிரச்சினைகள் மற்றும் கடன் தொடர்பான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி எப்போது?
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி தேதி: ஜனவரி 13, 2026
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நேரம்: அதிகாலை 04:02 AM
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ராசி: மகர ராசியில்
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
கடக ராசியில் சுக்கிர பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் ஏழாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இது குடும்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடும். குடும்பத்திற்குள் சிறிய விஷயங்களுக்கு பதட்டங்கள் ஏற்படலாம். இந்த பெயர்ச்சி தொழில் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும். வேலையில் தடைகள் ஏற்படலாம், பதவி உயர்வுகள் அல்லது சம்பள உயர்வுகள் தாமதமாகலாம். வருமானம் தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். நிதி விஷயங்களில் சிறிய அலட்சியம் நிதி இழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
துலாம் ராசிக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி நான்காவது வீட்டில் நிகழ்கிறது. இதனால் குடும்பத்தில் சுகபோகங்கள் குறையும், குடும்பத்தில் மோதல்கள் ஏற்படும். தொழில் ரீதியாகவும் சவால்களை சந்திப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் பழைய கடன்களைப் பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படுவீர்கள். இது உங்கள் நிதி நிலைமையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
விருச்சிக ராசியின் மூன்றாவது வீடான சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால் செலவுகள் அல்லது நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்தப் பெயர்ச்சி நண்பர்கள் மற்றும் அண்டை வீட்டாருடனான உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படலாம். நீங்கள் கடினமாக உழைத்தாலும், உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த பாராட்டு கிடைக்காமல் போகலாம். தொழிலதிபர்களுக்கு கூட்டாளிகளுடன் தகராறுகள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். இது உங்கள் வேலையைப் பாதிக்கும் மற்றும் இழப்புகளை அதிகரிக்கும். எனவே, நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
தனுசு ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
தனுசு ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவதுஉங்கள் தொழிலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தப் பெயர்ச்சி நிச்சயமாக சில நிதி ஆதாயங்களைத் தரும், ஆனால் வேலை அழுத்தமும் அதிகரிக்கும். பொறுப்புகளில் திடீர் அதிகரிப்பு உங்கள் நிதியைப் பாதிக்கும். கடுமையான போட்டியை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். இதற்கிடையில், அதிகரித்த செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டை சீர்குலைத்து, கடன் வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கும். இது உங்கள் திருமண வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
