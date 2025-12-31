English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026 Rasi Palan: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இதிலெல்லாம் கவனம் தேவை!

2026 Rasi Palan: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இதிலெல்லாம் கவனம் தேவை!

2026 Simma Rasi Palan: 2026ஆம் ஆண்டு நாளை பிறக்கவுள்ள நிலையில், அந்த ஆண்டு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:10 PM IST
  • 2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்
  • சிம்மம் ராசிக்க்கு எப்படி இருக்கும்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
camera icon11
Government Announcement
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
Disability Identity Card
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
2026 Rasi Palan: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இதிலெல்லாம் கவனம் தேவை!

Simma Puthandu Rasi Palan: 2026ஆம் ஆண்டு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் சவாலான ஆண்டாக அமையவிருக்கிறது. மார்ச் மாதம் சனி பகவான் மீன ராசிக்கு மாறுவதால் பல மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

தொழில் மற்றும் வியாபாரம்

சனி பகவான் மீன ராசிக்கு மார்ச் 6ஆம் தேதி மாற இருக்கிறார். இது தொழில் மற்றும் வியாபரத்தில் பல சவால்களை கொடுக்க இருக்கிறது. லாபத்தை தக்க வைத்துக்கொள்ள போராட வேண்டி இருக்கும். நிதி நிறுவனங்களினால் பிரச்சனை ஏற்படலாம். சக கூட்டாளிகள் ஒத்துழைக்க தவறுவதால் மன கசப்பு ஏற்படலாம். தொழில் கடும் போட்டி நிலவும். 

உத்தியோகம் 

நிறுவனங்களில் பணி புரிந்து வருபவர்கள் கடும் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிவரும். சக ஊழியர்களுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். எனவே உங்களது வார்த்தை உபயோகத்தில் மிகுந்த கவனம் தேவை. அதேபோல் புதிய வேலை தேடி வருபவர்கள் வேலை கிடைக்க தாமதம் ஆவதால் சோர்ந்து விட வேண்டாம். தைரியத்துடன் முயற்சியுங்கள். எப்படியாவது வேலை கிடைத்துவிட வேண்டும் என்று இடை தரகர்களிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாந்து விட வேண்டாம். 

குடும்பம் 

வரும் மார்ச் 6ஆம் தேதி சனி பகவான் மீன ராசிக்கு மாறுகிறார். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மீனம் அஷ்டம ஸ்தானமாகும். தேவையற்ற பயணத்தை தவிர்க்கவும். இந்த காலகட்டத்தில் வரவை விட செலவே அதிகமாக இருக்கும். வாழ்க்கை துணையுடன் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. எனவே வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடாமல் சற்று அனுசரித்து செல்வது அவசியம். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவை நன்றாக சிந்தித்து எடுக்கவும். 

மாணவர்கள் 

வித்யாகாரகர் எனப் போற்றப்படும் புதல் ஓரளவு சாதகமாக இருப்பதால், கல்வி கற்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆண்டாக இருக்கும். போட்டி தேர்வுக்கு படிப்பவர்கள் கவனத்துடன் படித்தால் நிச்சயம் அரசு வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. மாணவர்களுக்கு சோம்பல் ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது. 

ஆரோக்கியம் 

இந்த காலகட்டத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்கவும். நரம்பி, ரத்த அழுத்தம், அல்சர் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். வேலையால் மனசோர்வு ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. உடற்பயிற்சி, யோகா போன்ற விஷயங்களை தினமும் மேற்கொள்வதன் மூலம் சற்று நிம்மதி கிடைக்கும். 

பரிகாரம் 

சிவபுராணம் கூறி சிவனை வணங்கவும். இதனால் குடும்பத்தில் சுபிட்சம் உண்டாகும். அதிஷ்ட எண்: 1, 3, 9, அதிர்ஷ்ட கிழமைகள், புதன் மற்றும் ஞாயிறு, அதிர்ஷ்ட ஹோரைகள்: சூரியன், குரு மற்றும் செவ்வாய்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 31: பணவரவு இருக்கும் - இந்த 2 ராசிக்கு மட்டும்!

மேலும் படிக்க: தனுசு ராசி : 2026 புத்தாண்டு பலன் - தங்கம், ரியல் எஸ்டேட்டில் பணம் கொட்டும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Simmam Rasi Palan2026 predictionZodiac Signsputhandu rasi palan2026 simma rasi palan

Trending News