சூரிய கிரகணம்: 21 முதல் 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், பணம் கொட்டும்

Solar Eclipse 2025: வருகிற செப்டம்பர் 21, 2025 அன்று அதாவது இன்னும் 3 நாட்களில் நிகழும் சூரிய கிரகணம், இந்த ஆண்டின் கடைசி கிரகணமாகும். இந்த கிரகணம் அமாவாசை 2025 அன்று கன்னி ராசியிலும், உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்திலும் நிகழப் போகிறது. கிரகணத்தின் போது, சூரியன், சந்திரன் மற்றும் புதன் கன்னி ராசியில் பயணிக்கும், அதே நேரத்தில் மீன ராசியில் வசிக்கும் சனி தனது முழு பார்வை இந்த ராசிகளின் மீது இருக்கக்கூடும். இந்நிலையில் நிகழப் போகும் இந்த சூரிய கிரகணத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் தலைவிதி மாறும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷப ராசிக்கு சூரிய கிரகணம் நல்ல பலனைத் தரும்: சூரிய கிரகணம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கையில் பல அற்புதமான மாற்றங்களை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வணிகமும் வலுவான லாபத்தைக் காணும்.
சிம்ம ராசிக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும்: ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் சிம்ம ராசிக்கு ஒரு சிறந்த பலனைத் தரக்கூடும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் எதை மேற்கொண்டாலும் அது வெற்றிகரமாக இருக்கும். நீங்கள் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கலாம். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்கி குவிக்கலாம்.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் நிறைய பணத்தை சம்பாதிப்பார்கள்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வந்த அனைத்து பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். புதிய நிலம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக, நேரம் மிகவும் சாதகமாகத் தொடரும்.
சூரிய கிரகணம் எப்பொழுது நிகழும்?
இந்த சூரிய கிரகணம், உலக நேரப்படி 17.29 மணிக்கு தொடங்கி 19:41 மணிக்கு உச்சத்தை அடையும். பிறகு 21.53 மணிக்கு முடியும். இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிய வாய்ப்பில்லை. ஏனென்றால், இந்தியாவை பொறுத்தவரை இரவு நேரத்தில் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழும். அதாவது இந்திய நேரப்படி இந்த நிகழ்வு செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி அன்று, இரவு 10.59 மணியில் இருந்து செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை 3:23 மணி வரை நீடிக்கும். எனவே இந்தியாவில் சூரிய கிரகண நிகழ்வை பார்க்க முடியாது.
சூரிய கிரகணம் எங்கு எல்லாம் பார்க்க முடியும்?
இந்த சூரிய கிரகணத்தை எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் என்றால், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்த், அண்டார்டிகா, அமெரிக்கா மற்றும் பசிபிக் தீவுகளில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் வசிப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த கிரகணத்தை பார்க்க முடியும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
