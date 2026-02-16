நாளை சூரிய கிரகணம் 2026: எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்? இந்த 6 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்

Surya Grahan 2026 Effects Of 12 Zodiac Signs: 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நாளை (பிப்ரவரி 17) நிகழ்கிறது. ஜோதிடத்தின்படி, பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை சனியின் திரிகோண ராசியான கும்பத்தில் நிகழ்கிறது. பிற்பகல் 3.26 மணிக்கு சூரிய கிரகணம் தொடங்கி, மாலை 7.57 மணிக்கு முடிவடையும். இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது. சூரிய கிரகணத்தின்போது, சந்திரன், சுக்கிரன், ராகு, புதன் ஆகியவை கும்பத்தில் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் பஞ்சகிரஹி யோகமும் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக, சூரிய கிரகத்தால் 12 ராசிகளும் பாதிக்கப்படக் கூடும். எனவே, சூரிய கிரகணத்தின்போது 12 ராசிகள் என்ன மாதிரியாக பலன்களை பெறுவார்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் சூரியன் இருக்கிறார். ஜோதிடத்தின்படி, இது லாபகரமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நேத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் ஆன்மீ நடவடிக்கைகளில் அதிகம் ஈடுபடுவிர்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தொழில் மற்றும் வேலையில் எதிர்பாரத்த பலன்களை பெறுவீர்கள்.
ரிஷபம் (Taurus)
சூரிய கிரகணத்தின்போது, மேஷ ராசியில் 10வது வீட்டில் சூரியன் இருப்பார். இது உங்களுக்கு சாதமாக இருககும். தொழில் மற்றும் வேலையில் வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுகு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். வருமானம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்குவீர்கள். இருப்பினும், ராகு காரணமாக, உங்களுக்கு எதிராக சில விஷயங்கள் நடக்கலாம். நீங்கள் அதில் கவனமாக இருக்கவும். உங்கள் உடல்நிலயில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
மிதுனம் (Gemini)
மிதுன ராசியில் சூரியன் 9வது வீட்டில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் ராகுவின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். எனவே, இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எதிர்மறையான பலன்களை பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் பணியிடத்தில் உங்களக்கு மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருககும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் பங்குச்சந்தை அல்லது பிற துறைகளில் முதலீடு செய்யும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழிலில் பிரச்னைகள் வரலாம்.
கடகம் (Cancer)
சூரிய கிரகணத்தின்போது, சூரியன் கடக ராசியின் 8வது வீட்டில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் மருத்துவம், சட்டத்துறையில் உள்ளவர்கள் பல நன்மைகள் பெறலாம். இருப்பினும், கடக ராசிக்காரர்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கும். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொலைதூர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். பண விஷயத்தில் கவனம் தேவை.
சிம்மம் (Leo)
சூரிய கிரகணத்தின்போது, சூரியன் சிம்ம ராசியில் 7வது வீட்டில் இருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் ராகு மற்றும் பிற கிரகங்களின் செல்வாக்கால் உங்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்கள் ஏற்படக் கூடும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் செல்வதை தவிருங்கள். கடன் தொல்லை அதிகரிக்கலாம். முதலீடுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கன்னி (Virgo)
சூரியன் கன்னி ராசியில் இருந்து ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நேரத்தில் போட்டி தேர்வுகளில் கலந்து கொள்பவர்கள் வெற்றியை பெறுவார்கள். ஊழியர்கள் விரும்பிய இடத்திற்கு இடமாற்றத்தை பெறலாம். புதனின் ஆசியுடன் சிறந்த பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் விரிவாக்கம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல லாபத்தை பெற வாய்ப்புள்ளது.
துலாம் (Libra)
துலாம் ராசியின் 5வது வீட்டில் சூரியன் இருப்பார். துலாம் ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களக்கு மன குழப்பம் அல்லது குழந்தைகள் தொடர்பான சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கணவன் மனைவியே கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்கும். கடன தொந்தரவுகள் அதிகரிக்கும். முதலீடுகளில் இருந்து லாபத்தை பெற முடியாத சூழல் வரலாம். நிதி தேவை அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசியின் 4வது வீடடில் சூரியன் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் குடும்பத்தில் எதிர்மறையான ஆற்றல் இருக்கும. பணப் பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். இந்த நேரத்தில் வீடு, வாகனம், சொத்து வாங்கும் விஷயத்தில் கவனமாக முடிவு எடுக்க வேண்டும். பணியாளர்கள் தங்கள் விருப்பமான இடத்திற்கு மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு பிடித்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள்.
தனுசு (Sagittarius)
சூரியன் தனுசு ராசியில் 3வது வீட்டில் இருப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் தைரியமும் துணிச்சலும் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், சனி பகவானின் ஆசியால் தொழில், வேலையில் நன்மைகளை பெறுவீர்கள்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டில் சூரியன் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்னை ஏற்படலாம். தேவையற்ற செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். முதலீடு மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களை நிதானமாக முடிவெடுப்பது நல்லது
கும்பம் (Aquarius)
சூரியன் கும்ப ராசியில் லக்ன ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இதன் காரணமாக, தன்னம்பிக்கை, தைரியம் குறையக் கூடும். திடீர் செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். இந்த நேரத்தில் வீடு, வாகனம் வாங்குவதில் நிதானமாக முடிவு எடுக்க வேண்டும். பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவும்
மீனம் (Pisces)
சூரியன் சூரியன் மீன ராசியிலிருந்து லக்னத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நேரத்தில் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உடல்நலனில் பாதிக்கப்படலாம். தொலைதூர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். தேவையின்றி பேசுவதையும், வாக்குவாதத்திற்கு ஈடுபடுவதையும் தவிர்க்கவும். அலுவலகத்தில் கருத்து மோதல்கள் ஏற்படலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
