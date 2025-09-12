English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சூரிய கிரகணம் 2025.. எப்போது தெரியுமா? தேதி, நேரம் இதோ!

Surya Grahan 2025 Date: இந்த வருடத்தின் கடைசி சூரிய கிரகணம் நடக்கப் போகிறது. இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியுமா இல்லையா? அதன் சூதக் காலம் என்னவாக இருக்கும்? அதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:09 PM IST
  • 2025 ஆம் ஆண்டு சூரிய கிரகணத்தின் தேதி மற்றும் நேரம்
  • கன்னி ராசியில் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும்
  • இந்தியாவில் சூரிய கிரகணம் தெரியுமா?

Surya Grahan 2025 Date: கடந்த செப்டம்பர் 7, 2025 அன்று, பெளர்ணிமி இரவில் சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்தது. ம் இந்த கிரகணம் சுமார் மூன்றரை மணி நேரம் நீடித்தது. இதனிடையே இன்னும் 9 நாட்களுக்குப் பிறகு, ஒரு சூரிய கிரகணம் நிகழப் போகிறது. இந்த சூரிய கிரகணம் வரும் செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி அன்று நிகழும். செப்டம்பர் 21 மகாளய பட்சத்தின் கடைசி நாள், இந்த சூரிய கிரகணம் சர்வ பித்ரு அமாவாசை நாளில் நிகழும்.

மகாளய பட்சத்தின் தொடக்கமும் முடிவும் கிரகணத்திலிருந்து வந்தவை

2025 ஆம் ஆண்டின் மகாளய பட்சம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது, ஏனெனில் மகாளய பட்சத்தின் தொடக்கமும் ஒரு கிரகணத்துடன் தொடங்கி ஒரு கிரகணத்துடன் முடிவடையும். பல வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்படி ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

2025 ஆம் ஆண்டு சூரிய கிரகணத்தின் தேதி மற்றும் நேரம்

செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி நிகழும் சூரிய கிரகணம் இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணமாகும். இந்திய நேரப்படி, சூரிய கிரகணம் 2025 செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி இரவு 11 மணிக்கு தொடங்கி அதிகாலை 3:23 மணிக்கு முடிவடையும். அதாவது, சூரிய கிரகணத்தின் காலம் சுமார் நான்கரை மணி நேரம் இருக்கும்.

கன்னி ராசியில் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும்

இந்த சூரிய கிரகணம் அமாவாசை நாளில் ஏற்படும். ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் கன்னி மற்றும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிறது. சூரிய கிரகணத்தின் போது, ​​சூரியன் கன்னியில் இருப்பார், மேலும் புதனுடன் சேர்ந்து புதாதித்ய ராஜ்யோகத்தை உருவாக்குவார். எனவே, இந்த சூரிய கிரகணத்தின் ராசிகளில் ஏற்படும் விளைவு நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் இருக்கும். ஆனால் இந்த சூரிய கிரகணம் கன்னி மற்றும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மீது அதன் சிறப்பு விளைவை ஏற்படுத்தும்.

இந்தியாவில் சூரிய கிரகணம் தெரியுமா?

இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது, எனவே இதற்கு சூ காலமும் செல்லுபடியாகாது. செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி கிரகணம் நியூசிலாந்து, பிஜி, அண்டார்டிகா, ஆஸ்திரேலியாவின் தெற்குப் பகுதியில் தெரியும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

Solar Eclipse 2025solar eclipseSolar Eclipse 2025 in india timeSolar Eclipse in september

