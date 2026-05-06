ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்.. 12 ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்?

solar eclipse 2026 : ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சூரிய கிரகணம் என்பது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி நிகழவிருக்கும் சூரிய கிரகணம், இந்த ஆண்டின் மிக நீண்ட கிரகணமாக அமைவதால், இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. இது ஒரு 'வளைய வடிவத்தில்' காட்சியளிக்கவிருப்பதால், 'நெருப்பு வளையம்' (Ring of Fire) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் இறுதி சூரிய கிரகணமான இதுவாகும். இந்த ஆண்டின் மிக நீண்ட சூரிய கிரகணத்தால் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய பன்னிரண்டு ராசிகளின் மீது எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை இப்போது விரிவாகக் காண்போம்.
இந்த ஆண்டின் மிக நீண்ட சூரிய கிரகணம் எப்போது நிகழும்?
சூரிய கிரகணம் ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி இரவு 9:04 மணிக்குத் தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி அதிகாலை 4:25 மணி வரை நீடிக்கும். ஜோதிடத்தின்படி, இது ஒரு நீண்ட கால அளவு கொண்ட கிரகணமாகக் கருதப்படுகிறது; இதன் விளைவாக, இதன் தாக்கங்கள் கணிசமான காலத்திற்கு உணரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேஷ ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் மன அழுத்தத்தைச் சந்திக்க நேரிடலாம். மேலும், வீடு மற்றும் குடும்பச் சூழலில் அமைதியின்மை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், நீங்கள் பொறுமையையும் சுயக்கட்டுப்பாட்டையும் கடைப்பிடிக்கப் பெரிதும் முயல வேண்டும்.
ரிஷப ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியினருக்குச் சூரிய கிரகணத்தால் பெரிய அளவிலான எதிர்மறைத் தாக்கங்கள் ஏதும் ஏற்படாது என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரிஷப ராசியினரின் நிதி நிலைமை சீராகவும் வலுவாகவும் இருக்கும்.
மிதுன ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
சூரிய கிரகணத்தின் காரணமாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் இக்காலகட்டத்தில் சில போராட்டங்களையும் மன அழுத்தத்தையும் சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே, நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.
கடக ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியினருக்கு இக்காலகட்டம் சற்று சவாலானதாக அமையக்கூடும். இவர்கள் மன அழுத்தத்தைச் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கலாம்; மேலும், ஏதேனும் ஒரு விதமான உடல்நலக்குறைவுக்கும் ஆளாக நேரிடலாம். எனவே, உங்கள் உடல்நலத்தின் மீது சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
சிம்ம ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
சிம்ம ராசியினரும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்; குறிப்பாக, தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மிகுந்த கவனம் தேவை. நிதி மற்றும் உறவுகள் தொடர்பான விஷயங்களைக் கையாளும்போது, பொறுமையுடனும் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடனும் செயல்பட வேண்டும்.
கன்னி ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு துறைகளில் நன்மைகளை அடையக்கூடும். இவர்களின் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது; மேலும், பல முயற்சிகளில் இவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். அதுமட்டுமின்றி, தங்கள் எதிரிகளை வென்று இவர்கள் வெற்றிவாகை சூடுவார்கள்.
துலாம் ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
துலாம் ராசியினருக்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இக்காலத்தில் இவர்கள் வசதி வாய்ப்புகள், ஆடம்பரங்கள் மற்றும் வெற்றிகளைப் பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
விருச்சிக ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கத்தால் கலவையான பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்கள் நிதி ஆதாயங்களையும், வேலை அல்லது தொழிலில் நன்மைகளையும் பெற்றாலும், தங்கள் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தின் மீது மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.
தனுசு ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியினருக்குச் சூரிய கிரகணத்தால் பலவிதமான சிரமங்கள் ஏற்படக்கூடும். எந்தவொரு தொழில் ஒப்பந்தத்திலும் ஈடுபடுவதற்கு முன்போ அல்லது நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்போ, அவற்றைப்பற்றி முழுமையாகச் சிந்தித்து முடிவெடுப்பது அவசியம். மேலும், இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் மனம் ஆன்மீகத்தின் பால் ஈர்க்கப்படலாம்.
மகர ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம் சாதகமாகவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் இவர்களுக்குச் சாதகமான பலன்கள் ஏற்படும். இருப்பினும், உடல்நலம் சார்ந்த சிறிய அளவிலான பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
கும்ப ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் இக்காலகட்டத்தில் சற்று விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம். சூரிய கிரகணமானது இந்த ராசியின் ஆறாம் வீட்டில் நிகழ்கிறது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களின் திருமண வாழ்வில் சிறுசிறு இடர்பாடுகள் ஏற்படக்கூடும். மேலும், அவர்கள் மன அழுத்தம் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
மீன ராசியின் மீது சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கம்
மீன ராசியினருக்கு, இந்தச் சூரிய கிரகணம் வழக்கத்தை விடப் பொதுவாகவே அதிக நற்பலன்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும். குழந்தைகள் மற்றும் கல்வி சார்ந்த விஷயங்களில் சில கவலைகள் எழக்கூடும் என்றாலும், அவர்கள் தங்கள் கடந்தகால நற்செயல்களுக்கான பலன்களைப் பெறவும் இக்காலகட்டத்தில் தொடங்குவார்கள்.
|மேஷம்
|மன அழுத்தத்தைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.
|ரிஷபம்
|நிதி நிலைமை சீராகவும் வலுவாகவும் இருக்கும்.
|மிதுனம்
|சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.
|கடகம்
|உடல்நலத்தின் மீது சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
|சிம்மம்
|ஆழ்ந்த சிந்தனையுடனும் செயல்பட வேண்டும்.
|கன்னி
|பல முயற்சிகளில் இவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும்.
|துலாம்
|வெற்றிகளைப் பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
|விருச்சிகம்
|மன ஆரோக்கியத்தின் மீது மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.
|தனுசு
|உங்கள் மனம் ஆன்மீகத்தின் பால் ஈர்க்கப்படலாம்.
|மகரம்
|உடல்நலம் சார்ந்த சிறிய அளவிலான பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
|கும்பம்
|மன அழுத்தம் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
|மீனம்
|அதிக நற்பலன்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும்.
