சூரசம்ஹாரம் நடந்த பின் வீட்டில் ‘இதை’ செய்யுங்கள்! ரொம்ப நல்லது..

Soorasamhaaram 2025 : சூரசம்ஹாரம் என்பது முருகனின் மகத்தான தெய்வீக வெற்றியை நினைவுகூரும் புனித நாள் ஆகும். இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐப்பசி மாதத்தில் நடைபெறும் ஆறு நாள் கந்த சஷ்டி விரதத்தின் நிறைவு நாளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் முருகபெருமான் அசுரராஜனான சூரபத்மன் என்பவனை வதம் செய்த நாள் என்பதால் இதை சூரசம்ஹாரம் என்கிறார்கள். இந்த நாளில், திருச்செந்தூரில் முருகன் சூரனை வதம் செய்த பிறகு, வீட்டில் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
செய்ய வேண்டியவை:
சூரசம்ஹாரம் முடிந்த பின்பு சர்க்கரை பொங்கல், பால் ஆகியவற்றை வைத்து முருகனை வழிபட வேண்டும். முருகனுக்கு பிரசாதமாக படைத்த பொருட்களை, பிறருக்கு தானமாக கொடுத்து, நீங்களும் சாப்பிட்டு விரதத்தை நிறைவு செய்யலாம்.
காலையில் இருந்து விரதம் இருந்து, இன்றைய நாளில் முருகனை வழிபடுபவர்கள், சூரசம்ஹாரத்திற்கு பிறகு, முருகனை வழிபட சில வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. முருகனுக்கு சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் மலர்களை சூட்டி, ‘ஓம் சரவண பவ’ மந்திரத்தை 108 முறை கூற வேண்டும்.
கந்தசஷ்டி கவசம், சத்ருசம்ஹார வேல் பத்கம், வேல் மாறல், திருப்புகழ் உள்ளிட்ட பதிகங்களை மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி, முருகனை நினைத்து வழிபடலாம்.
கர்ம வினைகள் தீரும்!
உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள முருகன் கோயிலுக்கு சென்று, கந்த சஷ்டி கவசம் படித்து, முருக பக்தர்களுக்கு பால் பிரசாதமாக கொடுக்கலாம். இதனால், முருகனின் மனம் குளிர்ந்து, அதோடு உங்களுடைய கர்ம வினைகளும் அழியும் என்கிற நம்பிக்கை பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இது, நம் தலைவிதி எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும், அதனை மாற்றி, வாழ்வை நல்லபடியாக ஆக்கும் என்றும் சில ஜோதிட ஐதீகங்களில் கூறப்பட்டு வருகிறது.
கதைப் பின்னணி :
பழங்காலத்தில் அசுரராகிய சூரபத்மன், சிம்மமுகன், தாரகாசுரன் என்ற மூவரும் கடுமையான தவம் செய்து பிரம்மாவிடம் அருள் பெற்றனர். அந்த வரத்தின் காரணமாக அவர்கள் தேவர்களை வென்று, சொர்க்கத்தை கைப்பற்றி, உலகில் தங்கள் ஆட்சி நிறுவினர். தேவர்கள் துயரத்தில் சிவனை அணுகினர்.
அப்பொழுது சிவபெருமான் தன் தெய்வீக சக்தியை வெளிப்படுத்தி, அந்த தெய்வீக ஜோதி ஆறாகப் பிரிந்து, கார்த்திகை தேவியர் அவர்களால் பாலிக்கப்பட்டு, ஆறு குழந்தைகளாக வெளிப்பட்டது. பின்னர் பார்வதி தேவி அவர்களை ஒன்றிணைத்ததால், அந்த ஆறு வடிவங்கள் சேர்ந்தே ஆறுமுகன் எனும் முருகபெருமான் உருவாகினார்.
சூரசம்ஹார யுத்தம் :
முருகபெருமான் தன் வேல் ஆயுதத்தை ஏந்தி, தேவசேனை உடன் சூரபத்மனை அழிக்கப் புறப்பட்டார்.
அந்த யுத்தம் ஆறு நாட்கள் நடைபெற்றது:
1. முதல் நாள் – வீர்யசுரன் வதம்
2. இரண்டாம் நாள் – தாரகாசுரன் வதம்
3. மூன்றாம் நாள் – சிம்மமுகன் வதம்
4. நான்காம் நாள் – உருமுகன் வதம்
5. ஐந்தாம் நாள் – பல அசுரர்களை வென்ற நாள்
6. ஆறாம் நாள் – சூரபத்மனுடன் நடைபெற்ற மகா யுத்தம்
சூரபத்மன் பல மாயைகள் செய்தான். சில நேரங்களில் மரமாக, சில நேரங்களில் மலைபோல, சில நேரங்களில் சிங்கமாக மாறினான். இறுதியில், முருகபெருமான் தனது வேல் கொண்டு அவனை இரண்டாக வெட்டினார்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
