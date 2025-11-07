வெள்ளிக்கிழமை முருகனை வழிபட்டால் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.. ஆனா இந்த ராசிகாரர்கள் மட்டும்தான்!

Worshipping Lord Murugan Will Give Success To 4 Zodiac Signs: வெள்ளிக்கிழமை என்றாலே ஒரு மங்களகரமான நாளாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் பலரும் பல வேண்டுதள்களை மனதில் வைத்து விரதம் இருப்பதோ அல்லது வேறு மாதிரியான சில ஆன்மீக ரீதியான வழிகளை பின்பற்றுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். அதேபோல் வெள்ளிக்கிழமையில் மகாலட்சுமையை வணங்கினால் செல்வம் சேரும் என்பது பெரும்பாலானவர்களின் நம்பிக்கை. ஆனால், இந்த மங்கலகரமான நாளில் முருகனை வழிப்பட்டால் எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்பது பலரும் அறிந்திடாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது.
முருகப்பெருமானை வெள்ளிக்கிழமை வழிப்பட்டால், வெற்றிகள் குவியும். அதிலும் குறிப்பாக நான்கு ராசிக்காரர்கள் முருகனை வணங்கினால் அவர்களது வாழ்க்கையில் அற்புதல் ஏற்படும் என நம்பப்படுகிறது. அந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்கள் முருகனை வெள்ளிக்கிழமை வழிபட்டால் எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மிதுனம்
வெள்ளிக்கிழமைதோறும் முருகனை வழிப்பட்டால், மிதுனம் ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதம் ஏற்படும். அவர்கள் ராசி அதிபதியான புதனுடன் நட்பு கொண்டவர் முருகப் பெருமான். வெள்ளிக்கிழமை காலை முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து ஒம் சரவண பவ என்ற மந்திரத்தை 108 முறை கூறி வழிபட வேண்டும். இதன் காரணமாக மிதுனம் ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தம் நீங்கி மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.அதேபோல், புதிய வாய்க்கள் கிடைப்பதோடு புதிய மாற்றங்கள் நடக்கும்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் முருகனை வழிப்பட்டால் பல நன்மைகள் ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது. அவர்களுக்கு பயம், மன குழப்பம் போன்ற பிரச்சனைகள் நீங்கும். மேலும், முருக பெருமானை மனதார நினைத்து திருப்புகழ் படிப்பதால் அடுத்த வாரமே கூட நல்ல செய்து வருமாம்.
தனுசு
தனுசு ராசிகர்க்காரர்கள் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் முருகப்பெருமானை வழிபடும் நிலையில், அவர்களுக்கு வெற்றி பாதை ஏற்படும். அதேபோல் வெள்ளிக்கிழமை சிவப்பு நிற மலர் சாற்றி வழிபட்டால் தடைகள் நீங்கும். கல்வி, போட்டி தேர்வு ஆகியவற்றையின் வளர்ச்சி அமோகமாக இருக்கும்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்கள் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் மாலை நேரத்தில் முருகன் படத்திற்கு முன் நின்று விளக்கு ஏற்ற வேண்டும். பின்னர் ஓம் சரவண பவ மந்திரத்தை சொல்வதால் மன அமைதி கிடைக்கும். மேலும் குடும்பத்தில் உள்ள சண்டை சச்சரவுகள் தீர்ந்து குடும்ப ஒற்றுமை ஆகியவை ஏற்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
மேலும் படிக்க: இன்னும் 5 நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுவென மின்னும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ