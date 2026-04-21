சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: மே 14 வரை திறக்கும் அதிஷ்ட வாசல்.. 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

Sukra Peyarchi 2026: சுக்கிரனின் தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார். இதனால் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கல் தங்களின் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 21, 2026, 12:26 PM IST
  • சுக்கிரன் மேஷ ராசியில் இருந்து வெளியேறி ரிஷப ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார்
  • இதனால் மே 14 ஆம் தேதி வரை 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, அன்பு, செழிப்பு ஆகியவற்றின் காரணியாக பார்க்கப்படுகிறார்

கிரகங்களில் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படும் சுக்கிரன் மேஷ ராசியை விட்டு தனது சொந்த ராசியான ரிஷபம் ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். இந்த ராசி மாற்றம் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களின் (ரிஷபம், சிம்மம், கன்னி, மகரம்) வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் தொழில், கல்வி உள்ளிட்ட துறைகளில் சாதிக்க இருக்கின்றனர். 

ஜோதிட்டத்தை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு கிரகங்களின் ராசி மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், இந்த மாற்றங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சில நேரங்களில் கிரகங்களின் ராசி மாற்றம் அல்லது அவற்றின் சேர்க்கை சக்திவாய்ந்த யோகங்களை உருவாக்குகின்றன. 

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2026

இந்த நிலையில், முக்கிய கரங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படும் சுக்கிரன் தனது ராசியை மாற்றம் செய்துள்ளார். அதாவது மேஷ ராசியில் இருந்து தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்திற்கு பெயர்ச்சியாகி உள்ளார். இங்கு மே மாதம் 14 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்க உள்ளார். இந்த காலகட்டம் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமாக இருக்க உள்ளது. சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, சொழிப்பு மற்றும் அன்பின் காரணியாக பார்க்கப்படுகிறார். 

ரிஷபம் (Taurus)

சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் முதல் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் வசதி வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும். தொழில் முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தை தரும்.  வாழ்க்கை துணையுடனான உறவு வலுப்பெறும். வேலை மாற நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலம் சரியானதாக  இருக்கும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. 

சிம்மம் (Leo)

சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை தர இருக்கிறது. வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் அந்தஸ்து உயரும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். மேலும், புது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

கன்னி (Virgo)

சுக்கிரன் ரிஷப ராசிக்கு மாறி இருப்பது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தர உள்ளது. நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டிருந்த பணிகள் இந்த காலத்தில் முடிவடையும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். ஆன்மீக பயணம் அல்லது வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. சொத்து பிரச்சனை முடிவடையும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். மேலும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். 

மகரம் (Capricorn) 

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. குழந்தை பாக்கியம் விரும்பும் தம்பதியருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நற்செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதேபோல் திருமணம் ஆகாதவர்கள் தங்களுக்கு பிரியமான ஒருவரை வரவேற்பார்கள். திடீர் நிதி ஆதாயம் இருக்கும். தொழில் விஷயத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, நல்ல லாபம் இருக்கும். நிதி ரீதியான பிரச்சனை தீர்ந்து சேமிப்பு அதிகரிக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

