  • தனுசு ராசியில் சுக்கிரன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

தனுசு ராசியில் சுக்கிரன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Venus Transit In Sagittarius: ஜோதிடத்தின்படி, டிசம்பர் 26ஆம் தேதியான நாளை கிரகங்களின் சேர்க்கையால் சில  ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 25, 2025, 02:56 PM IST
  • நாளை உருவாகும் மெகா யோகம்
  • 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • சுக்கிரன் சேர்க்கை

தனுசு ராசியில் சுக்கிரன்! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Venus Transit In Sagittarius 2025: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டில் சில முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், டிசம்பர் 26ஆம் தேதியான நாளை முக்கிய கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது.  248 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சக்தி வாய்ந்த யோகம் உருவாகிறது. இதனால், சில ராசிகளுக்கு வெற்றியும், அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரன் ஒவ்வொரு மாதமும் தனது ராசியை மாற்றுக்கிறார். தற்போது சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் இருக்கிறார். இந்த தனுசு ராசியில் ஏற்கனவே சூரியன் மற்றும் செவ்வாயுடன் சேர்த்து பயணித்து வருகிறார். இந்த கிரகங்களுடன் சுக்கிரன் சேர்ந்து பல ராஜயோகங்களை உருவாக்குகிறார்.  அதாவது, டிசம்பர் 26ஆம் தேதி சுக்கிரன் த்வி துவாதஷ் யோகத்தை உருவாக்குகிறார்.  

இந்த கிரகங்களின் சேர்க்கையால் 248 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு த்வி துவாதஷ் யோகத்தை உருவாகிறது. டிசம்பர் 26ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.38 மணிக்கு இந்த யோகம் உருவாகிறது. நிதி ஆதாயங்கள், லாபகரமான முதலீடுகள் மற்றும் வணிக வளர்ச்சியைக் கொண்டுவருகிறது. ஜனவரி 13ஆம் தேதி வரை சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் இருப்பார். இந்த யோகத்தால்  சில ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

கும்பம் 

இந்த யோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு பலன்கள் கிடைக்கும். சுக்கிரன் சேர்க்கையால் நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் அதிகரிக்கும். கும்ப ராசியில் 12வது வீட்டிலும் சூரியனும், 11வது வீட்டில் சுக்கிரனும் இருப்பார்கள்.  இதன் காரணமாக, பல ஆசைகள் நிறைவேறக் கூடும். முதலீடுகள், வருமானத்தை அதிகரிக்கும்.  பதவி உயர்வு கிடைக்கும்.  புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள்.  

மீனம்

மீன் ராசிக்கார்களுக்கு சுக்கிரன் சூரியன் சேர்க்கையால் நன்மை உண்டாகும். ஆடம்பரமாக செலவுகளை செய்வீர்கள். 248 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உருவாகும் இந்த சேர்க்கையால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். பல துறைகளில் வெற்றி அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.  வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். வெளிநாட்டில் மாணவர்கள் படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் துணைவருடனான பழைய கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கள் உறவை வலுப்படுத்தும். மேலும், உங்கள் தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும். 

ரிஷபம்

ரிஷப ராசியின் அதிபதியாக இருக்கும் சுக்கிரன்,  பல நன்மைகள் அள்ளி தர உள்ளார்.  செலவுகள் அதிகரிக்கும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வாகனம், வீடு வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு நெருங்கி வரும். திருமண தடைகள் நீங்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். 2026 புத்தாண்டு சிறப்பானதாக உங்களுக்கு இருக்கும். வீட்டில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

மேலும் படிக்க: 2026ல் ராஜயோகம்: மகரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி, பணவரவு பெறப்போகும் ராசிகள் எவை

 

மேலும் படிக்க: ஜனவரியில் கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான புத்தாண்டு 2026.... லாபம், வெற்றி, புகழ்

 

VenusVenus TransitVenus Transit 2025venus transit in sagittariusSagittarius

