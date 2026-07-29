/சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், கனவுகள் நிஜமாகும்

Sukran Nakshatra Peyarchi: அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. சுக்கிரன் இன்று உத்திர நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சுக்கிரன் ஆடம்பர வாழ்க்கை, காதல், திருமண வாழ்க்கை, செல்வம், சுகபோகங்கள், கலை மற்றும் ஆடம்பரத்தின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். உத்திர நட்சத்திரம் நிலையான உறவுகள், பொறுப்புணர்வு, மரியாதை மற்றும் நீண்ட கால வெற்றியைப் பிரதிபலிக்கிறது.
ஆகையால், சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி பலருக்கும் உறவுகளை வலுப்படுத்தவும், நிதித் திட்டங்களை மேம்படுத்தவும், புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைக் கண்டறியவும் வழிவகுக்கும்.
உத்திர நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் பலன்கள் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில குறிப்பிட்ட ராசிகளில் இதனால் எதிர்பாராத அளவில் மிகப்பெரிய நன்மைகள் நடக்கும்.
ஆடம்பரத்தின் கிரகமான சுக்கிரன் இவர்கள் வாழ்க்கையை வசதிகளால் நிரப்புவார். பொன், பொருள் கூடும். இக்காலகட்டத்தில், சில ராசிக்காரர்களின் உறவுமுறைகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்டக்கார ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்
|சிம்மம்
|நிதி நிலைமை சீரடையும்
|கன்னி
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|துலாம்
|குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்
|விருச்சிகம்
|கடந்தகாலத் திட்டங்கள் பலன்களைத் தரும்
ரிஷப ராசிக்கு சுக்கிரன் அதிபதியாக இருப்பதால், இந்த நட்சட்த்திரப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் மீண்டும் வேகம் பெறும். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளோ அல்லது பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளோ கிடைக்கலாம்.
தொழில் செய்பவர்களுக்குப் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பதோடு, லாபகரமான ஒப்பந்தங்களும் அமையக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலை வலுவடையும். நீங்கள் செய்த முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான பிணைப்பு இன்னும் வலுப்படும். திருமணமாகாதவர்களுக்குத் திருமணம் தொடர்பான முயற்சிகள் கைகூடலாம். உங்கள் உடல்நலமும் வழக்கத்தை விடச் சிறப்பாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
சுக்கிரன் 'உத்திர' நட்சத்திரத்தில் நுழைவது, சிம்ம ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆளுமையில் நேர்மறையான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய தொடக்கம் இருக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வேலை மாற்றத்தை விரும்பும் நபர்களுக்குச் சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
தொழிலில் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது புதிய திட்டங்களைப் பெறும் சூழல் அமையும். நிதி நிலைமை சீரடையும். முன்னர் செய்த முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரக்கூடும். குடும்பத்தில் மரியாதை கூடும். எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்து வாழ்க்கைத் துணையுடன் கலந்தாலோசிக்கும் வாய்ப்பும் ஏற்படலாம். வீடு, வாகனம் அல்லது முக்கிய சொத்து ஒன்றை வாங்குவதற்கான சாதகமான சூழலும் உருவாகலாம்.
சுக்கிரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். தேங்கிக் கிடந்த அரசு சார்ந்த பணிகள் நிறைவடைய வாய்ப்புள்ளது. வேலை மாற்றம் அல்லது புதிய வேலையைத் தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம். வெளிநாடு தொடர்பான விஷயங்களிலும் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும்.
குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். புதிய வணிக உத்திகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். மேலும், மூத்த சகோதரர் அல்லது தந்தையிடமிருந்து நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
துலாம் ராசிக்குச் சுக்கிரன் அதிபதியாக இருப்பதால், இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நிம்மதியையும் முன்னேற்றத்தையும் அளிக்கக்கூடும். நிதி நெருக்கடி படிப்படியாகக் குறையும்; வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் உருவாகலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு மேம்படும்.
குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வீட்டில் ஏதேனும் சுபநிகழ்ச்சியை நடத்துவது அல்லது முக்கியப் பொருட்களை வாங்குவது குறித்த திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படலாம். ஃபேஷன், ஊடகம், வடிவமைப்பு மற்றும் படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கணிசமான நிதி நன்மைகளை அளிக்கும். தடைபட்ட பணிகளை நிறைவு செய்வதில் புதிய தொடர்புகள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். ஒரு குழுவாக இணைந்து பணியாற்றுவது உங்களுக்குப் பெரும் வெற்றியைத் தேடித்தரும்.
உங்கள் கடந்தகாலத் திட்டங்கள் இப்போது சிறந்த பலன்களைத் தரவுள்ளன. நீண்ட தூரப் பயணங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் இனிமையானதாகவும் லாபகரமானதாகவும் அமையும். உங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் பெரியவர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகளின் நல்ல ஆலோசனைகள் பெரிதும் உதவும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)