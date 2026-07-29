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சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், கனவுகள் நிஜமாகும்

Sukran Nakshatra Peyarchi: சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி பலருக்கும் உறவுகளை வலுப்படுத்தவும், நிதித் திட்டங்களை மேம்படுத்தவும், புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைக் கண்டறியவும் வழிவகுக்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 29, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:29 PM IST
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், கனவுகள் நிஜமாகும்
Image Credit: Venus Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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