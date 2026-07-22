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ஜூலை 29 சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணம், பதவு, புகழ் எல்லாம் கிடைக்கும்

Sukran Peyarchi Palangal: சுகபோகம் மற்றும் செழிப்பிற்கு காரணமான சுக்கிரன், ஜூலை 29 அன்று தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றுகிறார். ஆடி மாதத்தில் நடக்கவுள்ள சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:41 PM IST
ஜூலை 29 சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணம், பதவு, புகழ் எல்லாம் கிடைக்கும்
Image Credit: Venus Transit Effects (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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