/ஜூலை 29 சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணம், பதவு, புகழ் எல்லாம் கிடைக்கும்

Sukran Peyarchi Palangal: அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசிகளை மார்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். ஜூலை 29ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் அதிகமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பொதுவாக கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். சுக்கிரன் ஆடம்பரம், அழகு, வசீகரம், பண வரவு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சுக்கிரனின் கிரக நிலை மாற்றங்கள் மனிதர்கள் வாழ்வில் இந்த அம்சங்களில் பெரும்பாலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
சுகபோகம் மற்றும் செழிப்பிற்கு காரணமான சுக்கிரன், ஜூலை 29 அன்று தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றுகிறார். ஆடி மாதத்தில் நடக்கவுள்ள சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. ஜூலை 29 அன்று அதிகாலை 4:56 மணிக்கு, சுக்கிரன் பூர நட்சத்திரத்திலிருந்து வெளியேறி உத்தர நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஆகஸ்ட் 11 வரை அவர் இந்த நட்சத்திரத்திலேயே இருப்பார்.
ஜோதிடர்கள் சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தை மிகவும் முக்கியமாகக் கருதுகின்றனர். சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் 4 ராசிகளுக்கு இந்த நேரம் ஒரு வரப்பிரசாதமாய் அமையும். இவர்கள் வாழ்வில் லட்சுமி அன்னையின் அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும். இந்த காலத்தில் இவர்களுக்கு பெரும் நன்மைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளுக்கு கிடைக்கவுள்ள ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள்:
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|வாழ்வில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்
|மிதுனம்
|அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முன்னேறும் வாய்ப்பு
|சிம்மம்
|குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்
|மகரம்
|வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்
ரிஷப ராசிக்கு சுக்கிரனே அதிபதியாக உள்ளார். இந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தின் மிக முக்கியமான தாக்கத்தை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. இவர்களுக்கு அதிகப்படியான நன்மைகள் கிடைக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. வணிகர்கள் அதிக லாபத்தைக் காணலாம். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்கள் தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தைக் காணக்கூடும். இவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். வாழ்வில் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் புதிய ஆற்றல் பிறக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இறுதியாக நிறைவடையக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை மற்றும் காதல் உறவுகளில் இணக்கம் மேம்படலாம். மேலும் சமூகத்தில் மரியாதையும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கலாம். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்வில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முன்னேறும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான பலன்களைத் தரக்கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். ஏற்கனவே உள்ள உறவுகள் வலுப்பெறலாம். குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகப்படியான நன்மைகளை அளிக்கும். சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. பொருளாதார நிலை நினைத்ததை விட அதிகமாக மேம்படும். பணியிடத்தில் தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)