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பூசத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 6 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், அனைத்திலும் வெற்றி

Sukran Nakshatra Peyarchi Palangal: பூச நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:46 AM IST
பூசத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 6 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், அனைத்திலும் வெற்றி
Image Credit: Venus Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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