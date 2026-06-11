/பூசத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 6 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், அனைத்திலும் வெற்றி

Shukra Pushya Nakshatra Gochar 2026: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சுக்கிரனுக்கு தனித்துவமான இடம் உள்ளது. சுக்கிரன் சுகங்களை அளிக்கும் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சுக்கிரன் பொருள்சார் சுகங்கள், ஆடம்பரம், காதல், கலை, அழகு மற்றும் செல்வத்தின் காரணியாகக் போற்றப்படும் கிரகமாக உள்ளார். சுக்கிரன் தனது ராசியையோ அல்லது நட்சத்திரத்தையோ மாற்றும்போதெல்லாம், அதன் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் உணரப்படுகிறது.
இன்று (ஜூன் 11, 2026) மதியம் 2:11 மணிக்கு, சுக்கிரன் பூச நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். பூச நட்சத்திரம் சனி பகவானால் ஆளப்படுகிறது. சுக்கிரனுக்கும் சனிக்கும் இடையே நட்பு ரீதியான உறவு உள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்த பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு நிதி வளர்ச்சி, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் சுகபோகங்கள் அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறியாக அமைகிறது.
ஜோதிட ரீதியாக, 27 நட்சத்திரங்களில் பூசம் மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் வளத்தை அளிக்கும் நட்சத்திரமாகக் கருதப்படுகிறது. இது வளர்ச்சி, ஸ்திரத்தன்மை, செழிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. எனவே, இந்த நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை அளிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
பூச நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கும் யோகம்
|மிதுனம்
|புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்
|சிம்மம்
|வெற்றி வாய்ப்புகள் குவியும்
|துலாம்
|குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி
|மகரம்
|ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்பு
|கும்பம்
|சேமிப்பு அதிகரிக்கும்
ரிஷப ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். எனவே, பூச நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான பலன்களைத் தரும். நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் வேகம் பெற வாய்ப்புள்ளது. புதிய வருமான வழிகள் உருவாகலாம். நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படலாம். வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் திட்டங்கள் மூலம் பயனடையலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும், மேலும் ஒரு முக்கியமான திட்டத்திற்கான பணிகள் தொடங்கப்படலாம். வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, பூச நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் நேர்மறையான முடிவுகளைத் தரக்கூடும். அலுவலக பணிகளில் உள்ள நபர்கள் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. ஊடகம், எழுத்து, சந்தைப்படுத்தல், கலை அல்லது தகவல் தொடர்புத் துறையுடன் தொடர்புடையவர்கள் சிறப்புப் பலன்களைப் பெறலாம். முதலீடுகள் தொடர்பான விஷயங்களிலும் நேர்மறையான முடிவுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மேலும், சமூகத்தில் நற்பெயர் உயரக்கூடும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் பூச நட்சத்திரத்தில் நுழைவது நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். நீண்ட காலமாகத் தடைகளைச் சந்தித்து வந்த பணிகள் இப்போது வெற்றிகரமாக முடிய வாய்ப்புள்ளது. நிதி விவகாரங்களில் முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். நிதி சார்ந்த முடிவுகளில் விவேகத்துடன் செயல்படுவது லாபத்தைத் தரும்.
துலாம் ராசியும் சுக்கிரனின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது. ஆகையால், இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கும் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். பணி உயர்வு, சமூக அங்கீகாரம் மற்றும் நிதி ஆதாயம் ஆகியவற்றிற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். நீங்கள் ஏதேனும் புதிய திட்டம், தொழில் முயற்சி அல்லது முதலீட்டைத் திட்டமிட்டிருந்தால், அதற்கான நேரம் சாதகமாக அமையலாம். குடும்ப உறவுகள் இனிமையாகும். மேலும் திருமண வாழ்க்கையில் இணக்கம் நிலவும். படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடையலாம். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
பூச நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சனி பகவான் ஆவார். மகர ராசியும் சனியின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது. எனவே, சுக்கிரன் இந்த நட்சத்திரத்தில் நுழைவது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சுபமான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. வேலை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டிலும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். அலுவலக பணிகளில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைத்தன்மை மேம்படலாம், மேலும் நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணம் திரும்பக் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கை மேலும் ஸ்திரத்தன்மை பெறும். நிலம், சொத்து அல்லது வாகனம் தொடர்பான விஷயங்களிலும் ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி பணியிடத்தில் சாதகமான பலன்களைத் தரக்கூடும். நீண்ட காலக் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. புதிய தொடர்புகள் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் எதிர்கால நிதி ஆதாயங்களுக்கு வழிவகுக்கலாம். தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். மாணவர்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்களும் நல்ல முடிவுகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. நிதி சார்ந்த திட்டங்கள் வெற்றிபெறலாம், மேலும் சேமிப்பு அதிகரிக்கக்கூடும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)