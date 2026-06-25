/சிம்மத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ஜூலையில் வெற்றி மழை

Sukran Peyarchi Palangal: ஆடம்பரத்தின் காரணி கிரகமான சுக்கிரன் ஜூலை 4 அன்று சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் ராஜபோகத்தை அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் 12 ராசிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இவை ஒவ்வொன்றும் நம் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. மக்கள் பொதுவாகத் தங்கள் ராசி குறித்து ஆர்வம் கொண்டிருப்பதோடு, பெரும்பாலும் தங்கள் ராசிபலனைப் பார்த்தே அன்றைய நாளைத் தொடங்குகிறார்கள். ராசிகளில் கிரகங்களின் தாக்கமும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுவது பலரின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி சுக்கிரன் மகிழ்ச்சியின் காரணி கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். அவர் ஜூலை 4, 2026 அன்று சிம்ம ராசிக்கு (Leo) பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஆகஸ்ட் 1, 2026 வரை சுக்கிரன் சிம்ம ராசியிலேயே இருப்பார். இந்தக் காலம் சிலருக்குப் புதிய வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பொங்கு. சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் ராஜவாழ்க்கையை அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|துலாம்
|குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்
|கடகம்
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|சிம்மம்
|தடைபட்டிருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும்
|தனுசு
|வசதியான வாழ்க்கையை அனுபவிப்பீர்கள்
சுக்கிரன் சிம்ம ராசிக்கு மாறுவதால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் பெரும் பலன்களைப் பெறுவார்கள். நிதி விவகாரங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள், மேலும் நிலுவையில் உள்ள உங்கள் பணிகள் வேகம் பெறும். அலுவலக பணிகளில் உள்ள நபர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பண வரவு அதிகமாகும். தொழில் வாய்ப்புகளும் சாதகமாக அமையும். இந்தப் பெயர்ச்சி குடும்ப விவகாரங்களிலும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.
ஜூலை 4 அன்று நிகழும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயத்திற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது. வரும் நாட்களில் உங்கள் நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்குச் சாதகமான காலத்தை உருவாக்குகிறது. நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். மேலும் அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். கூடுதலாக, தடைபட்டிருந்த உங்கள் பணிகள் நிறைவடையும். இந்த காலத்தில் தடைபட்டிருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஜாதகத்தின் 'பாக்கிய ஸ்தானத்தில்' (ஒன்பதாம் வீடு) நிகழ்கிறது. இந்த நிலை உங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் மூலம் நீங்கள் அளப்பரிய நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். பணிபுரிபவர்களுக்குப் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் உங்கள் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான மற்றும் வசதியான வாழ்க்கையை அனுபவிப்பீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)