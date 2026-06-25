Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /சிம்மத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ஜூலையில் வெற்றி மழை

சிம்மத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ஜூலையில் வெற்றி மழை

Venus Transit in Leo: ஜூலை 4, 2026 அன்று சிம்ம ராசிக்கு (Leo) பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஆகஸ்ட் 1, 2026 வரை சுக்கிரன் சிம்ம ராசியிலேயே இருப்பார். இந்தக் காலம் சிலருக்குப் புதிய வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:12 PM IST
சிம்மத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ஜூலையில் வெற்றி மழை
Image Credit: Venus Transit in Leo (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மனைவியை காரோடு கால்வாயில் மூழ்கடித்த கணவன்! விபத்து என நாடகமாடியது அம்பலம்..
Murder7 min ago
2
Venus Transit15 min ago
3
TNEB37 min ago
4
Mumbai45 min ago
5
MK Stalin48 min ago