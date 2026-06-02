/சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 8 முதல் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்... வாழ்க்கை வேற லெவலில் மாறப்போகுது

Sukran peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி சுக்கிரன் மகிழ்ச்சியின் காரணி கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். செல்வம் மற்றும் செழிப்பிற்கு அதிபதியான சுக்கிரன், வசீகரம், பணம், பொருள், பேச்சாற்றல், அழகு, குடும்ப வாழ்க்கை, காதல், அன்பு, ஈர்ப்பு, ஆடம்பரம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் நல்ல நிலையில் இருந்தால் அந்த நபர் வாழ்நாள் முழுதும் பல வித வெற்றிகளை பெற்று மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்.
வாழ்வில் செல்வச்செழிப்பிற்கு அதிபதியான சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் ஜோதிட ரீதியாக மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. தற்போது சுக்கிரன் மிதுன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். ஜூன் 8ஆம் தேதி முதல் அவர் கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார்.
கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. குறிப்பாக, இன்றுதான் குரு பகவான் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இந்த நிலையில், சுக்கிரனும் கடக ராசியில் பெயர்ச்சியாவது அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கக்கூடிய கிரக அமைப்பை உருவாக்கும் என கருதப்படுகின்றது.
கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், மூன்று ராசிகளில் இதனால் அதிக அளவிலான நற்பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் நல்வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக ஜொலிக்கவுள்ளன. இவர்களின் பொருளாதார நிலையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். சுக்கிரன் அருளால் நிதி ஆதாயத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகளும் உருவாகும். சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியால் ஏற்படக்கூடிய ராஜயோகம் மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த காலகட்டமாக இருக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அனுபவிக்கவுள்ளன ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|மேஷம்
|சேமிப்பு வளரத் தொடங்கும்
|சிம்மம்
|பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது
|தனுச
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகச் சிறப்பாக அமையவுள்ளது. நிதி ஆதாயத்திற்கான புதிய வழிகள் உங்களுக்குத் திறக்கும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த அல்லது வராமல் நிலுவையில் இருந்த பணம் இப்போது உங்கள் கைக்கு வந்து சேரலாம். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். பழைய கடன்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அதிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணமும் கிடைக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் நற்பெயரும் நம்பகத்தன்மையும் உயரும். மேலும், புதிய பொறுப்புகள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள சேமிப்பும் வளரத் தொடங்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். மொத்தத்தில், ஜூன் 8-ஆம் தேதி முதல் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பொற்காலம் தொடங்குகிறது.
சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையும் என்று தெரிகிறது. சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் கௌரவமும் உயரும். புதிய தொழில் முயற்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தத்தைக்கூட வெற்றிகரமாகப் பெறக்கூடும். உங்கள் வருமானத்தில் கணிசமான உயர்வு ஏற்படுவதற்கு வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கடந்த காலத்தில் செய்திருந்த பழைய முதலீடுகள் ஏதேனும் இருந்தால், அவை இப்போது உங்கள் எதிர்பார்ப்பையும் மிஞ்சும் அளவிற்கான லாபத்தை ஈட்டித் தரக்கூடும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஜூன் 8-ஆம் தேதி சுக்கிரன் பெயர்ச்சி முதல் ஒரு பொற்காலம் தொடங்கவுள்ளது. உங்கள் பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும். மேலும், திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கான வழிகள் உங்களுக்குத் திறக்கும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் நீங்கள் கணிசமான நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். முன்பு எங்கேயாவது முடங்கிக் கிடந்த அல்லது சிக்கிக்கொண்டிருந்த பணம் இப்போது உங்களுக்குத் திரும்பக் கிடைக்கலாம். மன அழுத்தம் மற்றும் கவலைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும். இந்தக் காலகட்டத்தில், நீங்கள் புதிய வாகனம் அல்லது புதிய வீடு வாங்குவதற்கான யோகம் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
சுக்கிரன் அருள் பெற்று, வாழ்வில் அனைத்து நன்மைகளையும் பெற, ‘ஹிமகுந்த ம்ருணாலாபம் தைத்யானாம் பரமம் குரும் ஸர்வ சாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பார்க்கவம் ப்ரணமாம்யஹம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)