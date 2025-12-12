சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் லட்சுமி கடாக்ஷம்: டிசம்பர் 20 முதல் கோடிகளில் புரளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் லட்சுமி கடாக்ஷம்: டிசம்பர் 20 முதல் கோடிகளில் புரளப்போகும் 5 ராசிகள்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
Sukran Peyarchi Palangal: டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி தனுசு ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 11:58 AM IST
  • தனுசு ராசியின் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியால் நிறைந்திருக்கும்.
  • உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளிடமிருந்து பாசத்தைப் பெறுவீர்கள்.
  • குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

Venus Transit: சுக்கிரன், அழகு, செல்வம், அன்பு, அறிவாற்றல், பேச்சாற்றல், ஆடம்பரம், ஈர்ப்பு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவான நிலையில் இருந்தால், அவர் அனைவரையும் ஈர்க்கும் ஆற்றல் கொண்ட நபராக, ஆடம்பர வசதிகளுடன் வாழ்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Sukran Peyarchi: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி

டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை சுக்கிரன் தனுசு ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார். இதன் மூலம் தனுசு ராசியில் ஏற்கனவே இருக்கும் செவ்வாய் மற்றும் சூரியனுடன் அவர் இணைவார். இதன் காரணமாக, ஆண்டின் கடைசி, தனித்துவமான திரிகிரக யோகம் உருவாகும். இந்த சக்திவாய்ந்த சுப யோகம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். 

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பு, காதல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தி அவர்களின் சௌகரியங்களை அதிகரிக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகள் மீதும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிக்காரர்கள் இதனால் அதிக நன்மை அடைவார்கள். 

மேஷம் மற்றும் மிதுனம் உட்பட ஐந்து ராசிக்காரர்கள் இந்த பெயர்ச்சியால் மூன்று மடங்கு நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மேலும் நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையப்போகும் 5 ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries): ஆடம்பரங்கள் அதிகரிக்கும்

மேஷ ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒன்பதாவது வீட்டில் செவ்வாய், சூரியன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை சுப திரிகிரஹ யோகத்தையும் உருவாக்குகிறது. இது சுக்கிர பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். 

வேலையில் சக ஊழியர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் உறவினர்களிடமிருந்தும் நீங்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் ஆடம்பரங்கள் அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய வாகனம் வாங்குவதற்கு பணத்தை முதலீடு செய்யலாம். வெளிநாடு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. இந்த பயணம் உங்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும். குடும்ப சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும். மேலும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருடனும் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

மிதுனம் (Gemini): வருமானம் அதிகரிக்கும்

மிதுன ராசியின் ஏழாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி இருக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடலாம். உங்கள் வணிகத் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும், இது வருமானத்தில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். நீங்கள் நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொண்டிருந்தால், அவை தீர்க்கப்படும். மன அழுத்தம் குறையும். நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. 

இப்போது புதிய இடங்களில் பணத்தை முதலீடு செய்யலாம். இதனால் எதிர்காலத்தில் நல்ல லாபம் கிட்டும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினருடனும் அன்புக்குரியவர்களுடனும் நல்லிணக்கம் நீடிக்கும். உங்கள் உறவுகளும் வலுவடையும். காதலில் இருப்பவர்களுக்கு சுக்கிர பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

கன்னி (Virgo): இனிமையான அனுபவங்கள் ஏற்படும்

கன்னி ராசியின் நான்காவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். குடும்ப சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும். அனைத்து உறுப்பினர்களிடையேயும் நல்லிணக்கம் நிலவும். இது உங்களுக்கு மன அமைதியையும் இனிமையான அனுபவங்களையும் தரும். உங்கள் தாயாரிடமிருந்து முழு பாசத்தையும் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். 

ரியல் எஸ்டேட் மூலம் லாபம் ஈட்ட வாய்ப்பு உள்ளது. ரியல் எஸ்டேட்டில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு வாகனம் வாங்க நினைத்திருந்தால், உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறலாம். சிறிது பணம் செலவாகும். உங்கள் உறவினர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், இது நன்மைகளைத் தரும்.

விருச்சிகம் (Cancer): செல்வம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள்

விருச்சிக ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பார். வேலையில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும், சரியான முடிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க லாபங்களுக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் பலனளிக்கும். மேலும் உங்கள் முயற்சிகள் நிச்சயமாக வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.

மன ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடலாம். படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் புதுப்பிக்கப்பட்ட உற்சாகத்தை அனுபவிப்பார்கள். இது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும். புதிய திட்டங்கள் நன்மைகளைத் தரும். வேலையில் பாராட்டும், ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும், மேலும் செல்வம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

தனுசு (Sagittarius): தொழில் வளர்ச்சி, அதிக லாபம்

தனுசு ராசியின் முதல் வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியால் நிறைந்திருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளிடமிருந்து பாசத்தைப் பெறுவீர்கள். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

தொழில் வாழ்க்கையில் உங்கள் பெயரும் புகழும் வளரும். மற்றவர்களுக்கு உதவ நீங்கள் அதிக விருப்பத்துடன் இருப்பீர்கள். நிதி விஷயங்களில் உங்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்கள் தொழில் மாற்றத்தைப் பற்றி யோசிக்கலாம். சுக்கிரன் அருளால் உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். விருந்தினர்கள் வீட்டிற்கு வரலாம், இது ஒரு இனிமையான சூழ்நிலையை உருவாக்கும்.

சுக்கிரன் அருள் பெற

வாழ்வில் வசீகரம், ஈர்ப்பு, ஆடம்பரம், ஈகை ஆகியவற்றுடன் அனைத்து விதமான செல்வத்தையும், புகழையும் பெற, சுக்கிரனை வணங்கி, ‘"ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்." என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 2026ல் உச்சம் பெறும் 5 ராசிகள்! தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | தை முதல் கொடிக்கட்டி பறக்கும் 4 ராசிகள்.. பணத்திற்கு பஞ்சமில்லையாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

