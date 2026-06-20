/சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 22 முதல் 4 ராசிகளுக்கு கெடுபிடி ஆரம்பம்... சூதானமா இருந்தா தப்பிக்கலாம்

Sukran Nakshatra Peyarchi: மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் ஆடம்பரத்தின் கிரகமான சுக்கிரன் இன்னும் 2 நாட்களில் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பெயர்ச்சியாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதனால் இக்கட்டான சூழலை சந்திக்கவுள்ள 4 ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. இவற்றிம் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கிரகம் பெயர்ச்சி ஆகும்போதும், அந்த கிரகம் காரணியாக விளங்கும் அம்சங்களில் அதிக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.
ஆடம்பரத்தின் காரணி கிரகமாக கருதப்படும் சுக்கிரன் இன்னும் இரண்டு நாட்களில், ஜூன் 22 ஆம் தேதி ஆயில்ய நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். அவர் ஜூலை 3, 2026 வரை அதில் சஞ்சரிப்பார். ஆயில்ய நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன் கிரகம் ஆவார். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, புதனின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் இந்த பெயர்ச்சி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது.
ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளில் இதனால் நற்பலன்களும், சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளும் ஏற்படும். இக்காலகட்டத்தில், குறிப்பிட்ட நான்கு ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் தொழில், நிதி மற்றும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். அந்த 4 ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|மேஷம்
|பெரிய முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது
|மிதுனம்
|செலவுகளை குறைப்பது மிக அவசியம்
|சிம்மம்
|சவாலான காலம்
|கன்னி
|அமைதி காப்பது அவசியம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இக்காலம் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். நிதி ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, தேவையற்ற செலவுகள் உங்கள் சேமிப்பைப் பாதிக்கலாம். வெளி உணவுகளைத் தவிர்க்கவும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்கள் அல்லது மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆகையால், அதிக பொறுமையை கடைபிடிப்பது நல்லது. வாகனம் ஓட்டும்போதும் சாலையில் நடக்கும்போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலத்தில் பெரிய முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும். இவர்கள் பேச்சிலும் செயலிலும் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நீங்கள் பேசும் வார்த்தைகள் மற்றவர்களைப் புண்படுத்தலாம். இதனால் உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படக்கூடும். பணப் பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளும்போது அதிக கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருப்பது நல்லது. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது மிக அவசியம். மன அழுத்தம் ஏற்படாமல் இருக்க யோகா மற்றும் தியான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம்.
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நெருக்கடியை கொண்டுவரும். நிதி ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, இந்த காலம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சவாலானதாக அமையும். பணப் பற்றாக்குறை அல்லது அதிகப்படியான செலவுகள் காரணமாக நீங்கள் செய்வதறியாமல் தவிக்கலாம். இக்காலத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவைப்படும். வெளி உணவைத் தவிர்ப்பது நல்லது. போதுமான தூக்கம் அவசியம். அலுவலக அரசியலில் இருந்து விலகி இருங்கள். சட்ட விவகாரங்கள் அல்லது நீதிமன்ற வழக்குகள் தொடர்பான விஷயங்களில் நிபுணர்களை ஆலோசித்தே முடிவெடுப்பது நல்லது.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சில சங்கடங்களைக் கொண்டு வரும். கடின உழைப்புக்குப் பிறகும் எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால், உழைப்பை விடாமல் முயற்சி செய்தால் நல்லது நடக்கும். தொழில் ரீதியாகப் பார்க்கும்போது தற்போதைய காலம் சாதகமாக இல்லை. ஆகையால் புதிய முயற்சிகளில் தொடக்கத்தை தற்போது தள்ளி வைப்பது நல்லது. இந்த நேரத்தில் அமைதி காப்பது அவசியம். ஏனெனில், தேவையற்ற பேச்சால் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் வாக்குவாதம் அல்லது சண்டைகள் கிளம்ப வாய்ப்புள்ளது.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கிடைக்கும் தீய பலன்களின் தாக்கம் குறைந்து நல்லது நடக்க பின்வரும் பரிகாரங்கள் உதவக்கூடும்:
சுக்கிரன் காயத்ரி: சுக்கிரன் அருள் பெற்று வாழ்வில் சகல வசதிகளையும் பெற, 'ஓம் அச்வத்வஜாய வித்ம, ஹேதநு ஹஸ்தாய தீமஹி, தந்நோ சுக்ரஹ் ப்ரசோதயாத்' என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்வது நல்லது.
சுக்கிரன் மந்திரம்: "ஓம் ஷும் சுக்ராய நமஹ" என்ற மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்தால் சுக்கிரனின் எதிர்மறைத் தாக்கங்கள் குறையும்.
அன்னை லட்சுமி வழிபாடு: வெள்ளிக்கிழமைகளில் லட்சுமி அஷ்டோத்திரம் சொல்லி அவரை வழிபட்டால் சுக்கிரன் அருள் கிட்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)