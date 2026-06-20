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சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 22 முதல் 4 ராசிகளுக்கு கெடுபிடி ஆரம்பம்... சூதானமா இருந்தா தப்பிக்கலாம்

Sukran Peyarchi Palangal: ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளில் இதனால் நற்பலன்களும், சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளும் ஏற்படும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:27 PM IST
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 22 முதல் 4 ராசிகளுக்கு கெடுபிடி ஆரம்பம்... சூதானமா இருந்தா தப்பிக்கலாம்
Image Credit: Venus Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 22 முதல் 4 ராசிகளுக்கு கெடுபிடி ஆரம்பம்... சூதானமா இருங்க
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