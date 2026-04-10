  சுக்கிரன் - சனி இணைப்பால் மாபெரும் லாபம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்

சுக்கிரன் - சனி இணைப்பால் மாபெரும் லாபம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்

Sukran Sani Conjunction: சுக்கிரன் - சனி சேர்க்கையால் உருவான மகா லாபம், 5 ராசிகளக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் கிட்டும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 10, 2026, 11:20 AM IST
Trending Photos

ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க மறுத்த முக்கிய பிரபலம்! காரணத்தை கேட்டு அதிர்ந்த ரசிகர்கள்..
camera icon7
Jailer 2
ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க மறுத்த முக்கிய பிரபலம்! காரணத்தை கேட்டு அதிர்ந்த ரசிகர்கள்..
45 நாள்கள் சம்மர் லீவ்... பள்ளிகள் திறப்பு தேதி எப்போது? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
camera icon8
Tamilnadu
45 நாள்கள் சம்மர் லீவ்... பள்ளிகள் திறப்பு தேதி எப்போது? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
camera icon7
weight loss
சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு பயணப்படியில் 25%-35% ஏற்றம், எகிறப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு பயணப்படியில் 25%-35% ஏற்றம், எகிறப்போகும் சம்பளம்
Sukran Sani Conjunction: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மற்றும் அவை ஒன்றுக்கொன்று அமையும் கோணங்கள் மனித வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி மாலை 6.13 மணி அளவில், செல்வத்தின் அதிபதியான சுக்கிரனும், கர்ம வினைகளின் நாயகனான சனியும் ஒருவருக்கொருவர் 30 டிகிரி இடைவெளியில் இணைந்து துவித்வாதச யோகத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.

தற்போது சுக்கிரன் மேஷ ராசியிலும், சனி பகவான் மீன ராசியிலும் சஞ்சரிக்கின்றனர். இந்த அபூர்வ கிரக நிலை சில ராசிகளுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகவும், தொழில் ரீதியாகவும் எதிர்பாராத நற்பலன்களை வழங்க உள்ளது.

மேஷ ராசி: 

சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பதால், உங்கள் ஆளுமை மற்றும் ஈர்ப்புத் திறன் அதிகரிக்கும். மீனத்தில் இருக்கும் சனி உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, சரியான திட்டமிடலைத் தருவார். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது பொற்காலம். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். நிலுவையில் இருந்த வராத கடன்கள் வசூலாகும். அலுவலகத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கூடும்.

ரிஷபம்:

ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த யோகம் 'மறைமுக லாபங்களை' அள்ளித் தரும். சுக்கிரன் உங்கள் செலவு மற்றும் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளை வலுப்படுத்துவார். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்புகள் தேடி வரும். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் மூலம் நல்ல செய்தி வந்து சேரும்.

மிதுனம்:

மிதுன ராசிக்கு இந்த யோகம் தொழில் மற்றும் சமூகத் தொடர்புகளில் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தரும். சுக்கிரன் உங்கள் லாப ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவார். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகள் கிடைக்கும். முக்கிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதன் மூலம் உங்கள் வருமான வரிசை உயரும்.

கடக ராசி:

கடக ராசியினருக்கு தொழில் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான வளர்ச்சி உண்டாகும். சுக்கிரன் உங்கள் கர்ம ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் வேலையில் பொலிவு கூடும். வேலையில் இல்லாதவர்களுக்குப் புதிய வேலை கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்பவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது. அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.

மீன ராசி: 

உங்கள் ராசியிலேயே சனி பகவான் சஞ்சரிப்பதால் நீங்கள் முன்பை விட மன உறுதியுடன் காணப்படுவீர்கள். அதே சமயம் சுக்கிரன் உங்கள் வருமான இடமான தன ஸ்தானத்தை ஆக்டிவேட் செய்கிறார். உங்கள் வருமானம் அதிகரிப்பதோடு, எதிர்காலத்திற்காகச் சேமிக்கும் வாய்ப்பும் உண்டாகும். சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் வியாபாரத்தில் பெரும் லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள்.

பொதுவாக 'துவித்வாதச யோகம்' என்பது செலவு மற்றும் முதலீட்டிற்கு இடையிலான சமநிலையைக் குறிக்கும். ஆனால், சுக்கிரன் (செல்வம்) மற்றும் சனி (ஸ்திரத்தன்மை) இணையும் போது, அது கடின உழைப்பிற்குத் தகுந்த நிரந்தரமான பலனைத் தரும். மேற்கண்ட 5 ராசியினரும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டால் 2026 ஆம் ஆண்டில் பெரிய வெற்றிகளைப் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | குபேர யோகம்: ஜூன் வரை 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. கோடிகளில் புழக்கம், அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | குரு இரட்டை பெயர்ச்சி பலன்கள்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், டபுள் ஊதிய உயர்வு

