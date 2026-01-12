சூரியன் குரு அபூர்வ சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

Surya Guru Yuti 2026: ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் இயக்கம் மற்றும் அவற்றின் இணைப்புகள் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு அதாவது 2026 ஆம் ஆண்டு ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும், ஏனெனில் இந்த ஆண்டு கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியனும், கடவுள்களின் குருவான குருவும் சேர்க்கைப் புரியப் போகின்றனர். எனவே இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் சூரியனும் குருவும் இணைந்து சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலனைத் தரப் போகின்றனர். இந்த ராசிகள் எவை என்பதை இந்த பதிவில் காணலம்.
இந்நிலையில் வரும் பிப்ரவரி 5, 2026 அன்று, சூரியனும் குருவும் 150 டிகிரியில் நகர்வார்கள். இந்த கிரக அமைப்பு சஷ்டாஷ்டகம் யோகத்தை உருவாக்கும். இதன் பலன்கள் மேஷம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும்.
சூரியன்-குரு இணைவால் மேஷம் (Aries Zodiac Sign) பயனடையும்
சூரியன்-குரு இணைவால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். சூரியன் மற்றும் குருவின் நிலையால் மேஷ ராசிக்காரர்களின் தைரியத்தையும் வீரத்தையும் அதிகரிக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும், மேலும் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதி மீட்கப்படும்.
சூரியன்-குரு இணைவால் மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign) வெற்றி பெறும்
இந்த இணைப்பு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பலனளிக்கும். இந்த இணைப்பு 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உங்கள் ராசியைச் சுற்றி நிகழ்கிறது. இதனால் வணிக விரிவாக்கத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைத் தரும்.
சூரியன்-குரு இணைவு கடக ராசிக்காரர்களின் (Cancer Zodiac Sign) மரியாதை அதிகரிக்கும்
கடக ராசிக்காரர்கள் குருவின் சிறப்பு ஆசிகளைப் பெறுவார்கள். சஷ்டாஷ்டகம் யோகம் இருக்கும் நிலையில், சூரியனின் செல்வாக்கு சமூகத்தில் உங்களுக்கு மரியாதையை தரும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும், மேலும் மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் (Leo Zodiac Sign) சூரியன்-குரு இணைவால் வெற்றியைத் தரும்
உங்கள் ராசிக்கு சூரியன் அதிபதி, எனவே இந்த சூரியன்-குரு இணைவு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். உங்களுக்கு நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் (Sagittarius Zodiac Sign) சூரியன்-குரு இணைவால் செல்வம் அதிகரிக்கும்
தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு ஆவார். 2026 ஆம் ஆண்டில், உங்கள் ராசிக்காரர் ஆன்மீக மற்றும் பொருள் முன்னேற்றத்தை தரும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும், உங்கள் தேக்கமடைந்த வேலை வேகத்தைப் பெற உதவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
