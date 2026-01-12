English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சூரியன் குரு அபூர்வ சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

சூரியன் குரு அபூர்வ சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

Surya Guru Yuti 2026: ஜோதிடத்தில், சூரியன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை விரைவில் ஒரு சஷ்டாஷ்டகம் யோகத்தை உருவாக்கும். இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலத்தின் தொடக்கமாக குறிக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 12, 2026, 05:01 PM IST
  • இந்த கிரக அமைப்பு சஷ்டாஷ்டகம் யோகத்தை உருவாக்கும்.
  • சூரியன்-குரு இணைவால் மிதுனம் வெற்றி பெறும்
  • சூரியன்-குரு இணைவால் மேஷம் பயனடையும்

Trending Photos

தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
camera icon13
Weekly Horoscope
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
Samsung Galaxy F07: பிளிப்கார்ட்டில் பொங்கல் பம்பர் தள்ளுபடி.. ரூ.1,499க்கு Samsung Galaxy F07 மொபைல்
camera icon6
Galaxy F07
Samsung Galaxy F07: பிளிப்கார்ட்டில் பொங்கல் பம்பர் தள்ளுபடி.. ரூ.1,499க்கு Samsung Galaxy F07 மொபைல்
நடிகர் பாபி சிம்ஹாவுக்கு இவ்ளோ பெரிய பசங்களா! ரெண்டும் செம க்யூட்-வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Bobby Simha
நடிகர் பாபி சிம்ஹாவுக்கு இவ்ளோ பெரிய பசங்களா! ரெண்டும் செம க்யூட்-வைரல் போட்டோஸ்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சூரியன் குரு அபூர்வ சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

Surya Guru Yuti 2026: ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் இயக்கம் மற்றும் அவற்றின் இணைப்புகள் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு அதாவது 2026 ஆம் ஆண்டு ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும், ஏனெனில் இந்த ஆண்டு கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியனும், கடவுள்களின் குருவான குருவும் சேர்க்கைப் புரியப் போகின்றனர். எனவே இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் சூரியனும் குருவும் இணைந்து சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலனைத் தரப் போகின்றனர். இந்த ராசிகள் எவை என்பதை இந்த பதிவில் காணலம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில் வரும் பிப்ரவரி 5, 2026 அன்று, சூரியனும் குருவும் 150 டிகிரியில் நகர்வார்கள். இந்த கிரக அமைப்பு சஷ்டாஷ்டகம்  யோகத்தை உருவாக்கும். இதன் பலன்கள் மேஷம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும்.

சூரியன்-குரு இணைவால் மேஷம் (Aries Zodiac Sign) பயனடையும்
சூரியன்-குரு இணைவால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். சூரியன் மற்றும் குருவின் நிலையால் மேஷ ராசிக்காரர்களின் தைரியத்தையும் வீரத்தையும் அதிகரிக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும், மேலும் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதி மீட்கப்படும்.

சூரியன்-குரு இணைவால் மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign) வெற்றி பெறும்
இந்த இணைப்பு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பலனளிக்கும். இந்த இணைப்பு 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உங்கள் ராசியைச் சுற்றி நிகழ்கிறது. இதனால் வணிக விரிவாக்கத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைத் தரும்.

சூரியன்-குரு இணைவு கடக ராசிக்காரர்களின் (Cancer Zodiac Sign) மரியாதை அதிகரிக்கும்
கடக ராசிக்காரர்கள் குருவின் சிறப்பு ஆசிகளைப் பெறுவார்கள். சஷ்டாஷ்டகம் யோகம் இருக்கும் நிலையில், சூரியனின் செல்வாக்கு சமூகத்தில் உங்களுக்கு மரியாதையை தரும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும், மேலும் மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் (Leo Zodiac Sign) சூரியன்-குரு இணைவால் வெற்றியைத் தரும்
உங்கள் ராசிக்கு சூரியன் அதிபதி, எனவே இந்த சூரியன்-குரு இணைவு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். உங்களுக்கு நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

தனுசு ராசிக்காரர்கள் (Sagittarius Zodiac Sign) சூரியன்-குரு இணைவால் செல்வம் அதிகரிக்கும்
தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு ஆவார். 2026 ஆம் ஆண்டில், உங்கள் ராசிக்காரர் ஆன்மீக மற்றும் பொருள் முன்னேற்றத்தை தரும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும், உங்கள் தேக்கமடைந்த வேலை வேகத்தைப் பெற உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 12, 2026) - கவனம் வேண்டிய நாள்!

மேலும் படிக்க: 4 நாளில் சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி... நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SunJupiterSun Jupiter ConjunctionSHADASHTAK YOGA

Trending News