English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கும்ப ராசியில் சேரும் சூரியன் - செவ்வாய்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம் கொட்டும்

கும்ப ராசியில் சேரும் சூரியன் - செவ்வாய்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம் கொட்டும்

Suriyan Sevvai Serkai: முக்கிய கிரகங்களான சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி கும்ப ராசியில் சேர்க்கை ஆவதால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 23, 2026, 04:18 PM IST
  • கும்ப ராசியில் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கை நடக்கிறது
  • இதனால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்

Trending Photos

குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!
camera icon6
Navpancham Rajayoga
குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!
IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
சந்திர பெயர்ச்சி… 3 ராசிக்காரகளுக்கு கெட்ட காலம்! பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை
camera icon5
Chandra Peyarchi
சந்திர பெயர்ச்சி… 3 ராசிக்காரகளுக்கு கெட்ட காலம்! பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
camera icon6
Samsung
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
கும்ப ராசியில் சேரும் சூரியன் - செவ்வாய்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம் கொட்டும்

Suriyan Sevvai Serkai Palangal: ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் மிகவும் முக்கியமான கிரகங்களான பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 23 அன்று கும்ப ராசியில் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய இரு கிரகங்களும் இணைய இருக்கிறது. இந்த சேர்க்கை குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

மேஷம்

மேஷ ராசியின் அதிபதியே செவ்வாய் தான். இந்த நிலையில், சூரியன் மற்றும் செவ்வாய்யின் இணைவு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக அமைய இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புது விதமான ஆற்றல் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களின் உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்;. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தொழிலில் இதுவரை இருந்த பிரச்சனை தீரும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்து தொடங்கலாம். 

சிம்மம்

சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரியன் ஆவார். இந்த சூழலில், செவ்வாய்யுடன் சூரியனின் சேர்க்கை சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பல நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். இதுவரை இருந்த கடன் தீர்ந்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களும் வெற்றியில் முடியும். 

தனுசு

சூரியன் மற்றும் செவ்வாய்யின் கூட்டணி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புது சொத்துக்களை வாங்க முடியும். குறிப்பாக வீட்டு மனை வாங்கும் வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். தொழில் செய்து வருபவர்கள் அவர்களின் தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு வரும். அது உங்களுக்கு சாதகமானதாகவும் அமையும். 

கும்பம்

சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கையானது கும்ப ராசியில்தான் நடக்கிறது. அதன் காரணமாக மற்ற ராசிக்காரர்களை விட கும்ப ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழிலில் பெரிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அது உங்களுக்கு கைக்கொடுக்கும். வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நிதி விஷயத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த காரியங்களை இந்த காலகட்டத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

மேலும் படிக்க: சந்திர பெயர்ச்சி… 3 ராசிக்காரகளுக்கு கெட்ட காலம்! பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை

மேலும் படிக்க: குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Zodiac Signssuriyan sevvai serkaiRasi PalanAstrology

Trending News