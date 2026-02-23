கும்ப ராசியில் சேரும் சூரியன் - செவ்வாய்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம் கொட்டும்

Suriyan Sevvai Serkai Palangal: ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் மிகவும் முக்கியமான கிரகங்களான பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 23 அன்று கும்ப ராசியில் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய இரு கிரகங்களும் இணைய இருக்கிறது. இந்த சேர்க்கை குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசியின் அதிபதியே செவ்வாய் தான். இந்த நிலையில், சூரியன் மற்றும் செவ்வாய்யின் இணைவு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக அமைய இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புது விதமான ஆற்றல் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களின் உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்;. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தொழிலில் இதுவரை இருந்த பிரச்சனை தீரும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்து தொடங்கலாம்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரியன் ஆவார். இந்த சூழலில், செவ்வாய்யுடன் சூரியனின் சேர்க்கை சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பல நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். இதுவரை இருந்த கடன் தீர்ந்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களும் வெற்றியில் முடியும்.
தனுசு
சூரியன் மற்றும் செவ்வாய்யின் கூட்டணி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புது சொத்துக்களை வாங்க முடியும். குறிப்பாக வீட்டு மனை வாங்கும் வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். தொழில் செய்து வருபவர்கள் அவர்களின் தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு வரும். அது உங்களுக்கு சாதகமானதாகவும் அமையும்.
கும்பம்
சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கையானது கும்ப ராசியில்தான் நடக்கிறது. அதன் காரணமாக மற்ற ராசிக்காரர்களை விட கும்ப ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழிலில் பெரிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அது உங்களுக்கு கைக்கொடுக்கும். வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நிதி விஷயத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த காரியங்களை இந்த காலகட்டத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
