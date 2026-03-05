English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதன் - சூரியன் சேர்க்கை.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 4 ராசிக்காரர்கள்! பணமும் கொட்டும்

புதன் - சூரியன் சேர்க்கை.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 4 ராசிக்காரர்கள்! பணமும் கொட்டும்

Suriyan Budhan Serkai Palangal: சூரியன் மற்றும் புதன் வரும் மார்ச் 07ஆம் தேதி இணைந்து புதாதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 5, 2026, 11:32 AM IST
  • புதன் - சூரியன் சேர்க்கை மார்ச் 07ஆம் தேதி நடக்கிறது
  • இந்த சேக்கை புதாதித்ய யோகம் உருவாகிறது
  • இதனால் 4 ராசிகள் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர்

புதன் - சூரியன் சேர்க்கை.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 4 ராசிக்காரர்கள்! பணமும் கொட்டும்

Sun And Mercury Creates Budhaditya Yoga: ஜோதிடத்தின்படி, அனைத்து கிரகங்களும் முக்கியமானதாக இருந்தாலும், சூரியன் மற்றும் புதன் கிரங்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவையாக உள்ளன. இந்த சூழலில், சக்திவாய்ந்த இந்த இரண்டு கிரகங்களும் இணைய இருக்கின்றன. இந்த இணைவு மார்ச் 07ஆம் தேதி நடக்கிறது. சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கையால் புதாதித்ய யோகம் உருவாகுகிறது. 

இந்த புதாதித்ய யோகத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் இருக்கும். இருப்பினும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் அதிக பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. அவர்கள் இந்த யோக காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அப்படி அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

மேஷம் (Aries)

சூரியன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் உருவாகும் புதாதித்ய யோகத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்ட கதவு திறக்க உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், மேஷ ராசிக்கரர்களின் ஆசை, கனவு என அனைத்தும் நிறைவேறும். வேலை இல்லாமல் வேலை தேடி வருபவக்ரலுக்கு நல்ல வாய்ப்பு வரும். அதேசமயம் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரும் பட்சத்தில் அதனை பயன்படுத்திக்கொள்ளவும். தொழில் செய்பவ்ர்கள் அதனை விரிவுபடுத்த முடியும்.  நல்ல லாபமும் கிடைக்கும். இதன் காரணமாக நிதி நிலைமை மேம்படும். பணத்தை சேமிக்கவும் முடியும். 

மிதுனம்  (Gemini)

புதாதித்ய யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்க செய்ய இருக்கிறது. குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீரும். துணையுடன் புரிதல் அதிகமாகும். தொழில் மற்றும் வேலை விஷயத்தில் பண வரவு நன்றாக இருக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை உயரும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். புது சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. 

சிம்மம் (Leo)

சூரியன் மற்றும் புதனால் உருவாகும் புதாதித்ய யோகம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் சரியானதாக இருக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும். சட்ட ரீதியாக வழக்கு ஏதேனும் இருக்கும் நிலையில், அது உங்களுக்கு சாதகமாக முடியும். வியாபார விஷயத்தில் நல்ல யோகம் உள்ளது. எதிர்பாராத பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். 

தனுசு (Sagittarius)

தனுசு ராசிக்காரர்கள் புதாதித்ய யோகத்ஹால் சிறப்பான நன்மைகளை பெற உள்ளனர். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் செய்யும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைத்தால், இது சரியான நேரம் ஆகும். மேலும், ஏற்கனவே தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு அதில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண முடியும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: சுக்ராதித்ய ராஜயோகம்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! வருமானம் அதிகரிக்கும்

மேலும் படிக்க: இன்று மார்ச் 05 வியாழக்கிழமை: இன்றைய ராசிபலன்.. யார் யாருக்கு எப்படி?

