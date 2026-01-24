கும்ப ராசியில் உருவாகும் அரிய யோகம்! பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல காலம்.. நகை, பணம் குவியப்போகுது

கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு தனது ராசிகளை அவ்வப்போது மாற்றிக்க்கொள்ளும். அப்பாடி கரகங்கள் ராசி மாறும்போது அதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். சில நேரங்களில் கிரகங்கள் மற்ற கிரகங்களுடன் சேர்ந்து சிறப்பான யோகங்களை உருவாக்கும். அதிலும் இரண்டு சுப கிரகங்கள் இணைந்து உருவாக்கும் யோகங்கள் மனித வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அப்படி சுப கிரகங்களால் உருவாகும் யோகத்தை ராஜயோகம் என்பார்கள்.
அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் கும்ப ராசியில் ஒன்றிணைய உள்ளனர். இவ்விரண்டும் சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த ராஜயோகத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என 12 ராசிகளில் இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் தொழில் ரீதியாகவும் நிதி ரீதியாகவும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.
மிதுனம் (Gemini)
சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் மிதுன ராசியின் 9வது வீட்டில் உருவாக உள்ளது. இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். தடைப்பட்டிருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றி அடையும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனை இருந்தால் அது தீரும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். நிதி ரீதியான பிரச்சனைகள் தீர்ரும். பெற்றோருடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
துலாம் (Libra)
சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் துலாம் ராசியின் 5வது வீட்டில் உருவாக உள்ளது. இதனால் துலாம் ராசிக்காரர்களின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். புதிதாக திருமணமானவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள் சமூகத்தில் உங்களுக்கான மரியாதையும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். கடன் பிரச்சனை இருந்தால் அதனை சரி செய்வீர்கள். எதிர்பாராத வரவுகள் இருக்கும். நிதி நிலை வலுவடையும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும்.
கும்பம் (Aquarius)
சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் உருவாக உள்ளது. இதனால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னபிக்கை அதிகரிக்கும். ஆளுமை திறன் மேம்படும். துணையுடனான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். அதேபோல் தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறந்ததாக இருக்கிறது. திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும்.
மொத்தத்தில் சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தால் மிதுனம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
