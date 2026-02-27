சூரியன் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! கொடிகட்டி பறப்பார்களாம்

Sun and Venus conjunction creates Shukraditya Rajyog: ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கின்றன. கிரகங்களின் அசைவுகள் ராசிகாரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை செய்யும். அவ்வப்போது கிரகங்கள் சில ராஜயோகங்களையும் உருவாக்கும். அந்த வகையில், பல சக்தி வாய்ந்த ராஜயோகங்கள் வரும் காலங்களில் உருவாக இருக்கின்றன.
மார்ச் நடுபகுதியில் அதாவது மார்ச் 15ஆம் தேதி சூரியன் மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார். மீன ராசியில் ஏற்கனவே சுக்கிரன் உள்ளார். இந்த நிலையில், சூரியன் மீன ராசியில் நுழையும் பட்சத்தில் சுக்கிரனுடன் இணைந்து சக்திவாய்ந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது. இந்த ராஜயோகத்தால் பொதுவாக சுப பலன்களை வழங்கும் என்ப்தால், ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் இருந்தாலும், சில ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.
மிதுனம் (Gemini)
சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்கள் அவர்களது வாழ்க்கையில் பல்வேறு விஷயங்களில் வெற்றி பெற முடியும். வேலையிடத்தில் கடின உழைப்பு நல்ல மதிப்பிருக்கும். புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வேலையிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நிதி ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை பெற்று அதிக பயணத்தை சேமிக்க முடியும்.
துலாம் (Libra)
சூரியன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சியை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழிலில் நல்ல லாபத்தை ஈட்ட முடியும். வணிகத்தில் குறிப்பாக கூட்டு வணிகத்தில் இருப்பவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். இந்த காலகட்டத்தில் புது மனை அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் இந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக வெற்றியை தர இருக்கிறது.
மீனம் (Pisces)
சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இந்த காலகட்டத்தில் முடிவடையும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள் அதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். அதன் காரணமாக பணத்தை சேமிக்க முடியும்.மொத்தத்தில் இந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தால் மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ