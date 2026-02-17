English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சூரியன் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தங்கத்தை குவிக்கலாம்

சூரியன் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தங்கத்தை குவிக்கலாம்

Sukratya Rajyog 2026: கும்ப ராசியில் சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் இணைந்து சுக்கிராத்திய ராஜயோகத்தை உருவாக்கி உள்ளது. இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 17, 2026, 04:13 PM IST
  • சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை
  • உருவாகும் சுக்கிராதித்ய ராஜயோகம்
  • 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்

Sukratya Rajyog 2026: ஜோதிடத்தில் சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், சூரியன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். ஏற்கனவே கும்ப ராசியில் சுக்கிரன் உள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சூழலில், சூரியன் சுக்கிரனுடன் சேர்ந்து ஒரு அரிய யோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது. அதாவது, சுக்கிராதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த சுக்கிராதித்ய யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத பலன்களை வழங்க உள்ளன. அது அவர்களுக்கு நன்மைகளை செய்கிறது. குறிப்பாக அவர்கள் நிதி ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். அப்படி சுக்கிராதித்ய யோகத்தால் நன்மைகள் பெறும் ராசிகள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

மேஷம்

சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் சுக்கிராதித்ய ராஜயோகம், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். லாபம் கிட்டும். அதன் காரணமாக நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். கடின உழைப்புக்கு மதிப்பு இருக்கும். 

மிதுனம்

சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்ந்து சுக்கிராதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்கி உள்ளது. இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். தங்கம், வெள்ளியை வாங்கலாம். புது மனை அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் வெற்றிகளை பெற முடியும். 

கன்னி

சுக்கிராதித்ய ராஜயோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால், வெற்றி பெறலாம். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் லாபம் இருக்கும். 

தனுசு 

சூரியன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கையால் உருவாகும் சுக்கிராதித்ய ராஜயோகத்தால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரும். நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். பணத்தை சேமிக்க முடியும். புதிதாக தொழில் ஆராம்பிக்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

