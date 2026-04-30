ரிஷபத்தில் குரு-சூரிய சேர்க்கை: 2026 மே முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மற்றும் சேர்க்கை என்பது மனித வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடியது. அந்த வகையில், வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஒரு மிக முக்கியமான ஜோதிட நிகழ்வு நிகழவுள்ளது. நவகிரகங்களின் தலைவனான சூரியனும், மங்கல காரகனான குரு பகவானும் ரிஷப ராசியில் ஒன்றாக இணைய உள்ளனர்.
இந்த அரிய சேர்க்கையால் குரு-ஆதித்ய யோகம உருவாகிறது. இந்த யோகமானது குறிப்பாக அரசுத் துறை, பொருளாதாரம் மற்றும் நிர்வாகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் பொற்காலமாக அமையப்போகிறது.
குரு - சூரியன் சேர்க்கை
ஜோதிட ரீதியாக சூரியன் என்பது அதிகாரம், கௌரவம் மற்றும் ஆளுமையின் அடையாளம். குரு பகவான் என்பவர் அறிவு, செல்வம் மற்றும் நல்வழிப்படுத்துதலின் காரகர். இவர்கள் இருவரும் இணையும் போது ஒருவருடைய வாழ்வில் தெளிவான சிந்தனையும், எடுத்த காரியத்தில் வேகமும், எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டமும் கைகோர்க்கும். 2026 மே மாதம் பாதியில் சூரியன் ரிஷப ராசிக்குள் நுழையும் போது, அங்கு ஏற்கனவே அமர்ந்திருக்கும் குருவுடன் இணைகிறார். இந்த வலுவான ஆற்றல் ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் பொருளாதாரத்திலும் எதிரொலிக்கும்.
அரசு ஊழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வு
இந்த குரு-சூரிய சேர்க்கையின் மிக முக்கியமான பலனாக அரசு ஊழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அமையும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த கோப்புகள் விரைந்து முடிவுக்கு வரும். அரசுப் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, விரும்பிய இடமாற்றம் அல்லது கூடுதல் பொறுப்புகள் தேடி வரும். குறிப்பாக, நிர்வாகத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும், புதிய அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.
மேலும், பொதுமக்களுக்குப் பயன் தரும் வகையில் புதிய சட்டங்கள் மற்றும் மக்கள் நலத் திட்டங்களை அரசு இந்த காலகட்டத்தில் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது. இது நேர்மையான முறையில் உழைப்பவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தரும் காலமாகும்.
பொருளாதார வளர்ச்சி
ரிஷப ராசி என்பது கால புருஷ தத்துவப்படி செல்வம் மற்றும் குடும்பத்தைக் குறிக்கும் இடமாகும். இங்கு சுப கிரகமான குருவும், ஆளுமை கொண்ட சூரியனும் இணைவதால் நாட்டின் பொருளாதாரம் சீரான வளர்ச்சியை எட்டும். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் நிலையான தன்மை காணப்படும். அதேபோல் பங்குச் சந்தை: நீண்ட கால முதலீடுகள் செய்திருப்பவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
ரிஷபம்
இந்தச் சேர்க்கை உங்கள் ராசியிலேயே நடப்பதால், உங்கள் ஆளுமைத் திறன் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும் காலம் இது. சமுதாயத்தில் அந்தஸ்தும், மதிப்பும் உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உங்கள் பேச்சிற்குப் பொது இடங்களில் பெரும் மதிப்பு கிடைக்கும்.
கன்னி
குருவின் பார்வை உங்கள் ராசிக்கு கிடைப்பதால், அதிர்ஷ்டம் உங்களைத் தேடி வரும். தொழில் விஷயமாக வெளிநாடு செல்லும் முயற்சிகள் வெற்றியில் முடியும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்குப் புதிய வழியைக் காட்டும்.
மகரம்
உங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இந்த யோகம் நடப்பதால், புதிய வீடு அல்லது நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். மாணவர்கள், குறிப்பாக ஆராய்ச்சித் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலம். பிள்ளைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும்.
2026 மே மாத குரு ஆதித்ய யோகம் என்பது ஒரு புதிய மாற்றத்திற்கான தொடக்கம். இந்த காலகட்டத்தில் நேர்மையான உழைப்பும், திட்டமிட்ட செயல்பாடும் இருந்தால் எவரும் வெற்றியின் உச்சியைத் தொடலாம். அதிக தன்னம்பிக்கை காரணமாக சில நேரங்களில் தவறான முடிவுகளை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதால், நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ