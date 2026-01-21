English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை! பிப்ரவரிக்கு பிறகு பொற்காலம்.. 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், வெற்றி குவியும்

சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை! பிப்ரவரிக்கு பிறகு பொற்காலம்.. 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், வெற்றி குவியும்

Sun Mars Conjunction: கும்ப ராசியில் செவ்வாய் மற்றும் சூரியன் சேர்க்கை 26 மாதங்களுக்குபிறகு நிகழ்கிறது. இதன் காரணமாக, 3 ராசிகளுக்கு  அதிர்ஷ்டம் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:35 PM IST
  • சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை! பிப்ரவரிக்கு பிறகு பொற்காலம்.. 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், வெற்றி குவியும்

Sun Mars Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அதே நேரத்தில், ஒரே ராசியில் இரண்டு கிரகங்களும் சேரும். இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், 26 மாதங்களுககு பின், சூரியன் செவ்வாய் கிரகம் இணைய உள்ளதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  26 மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த அரிய கிரகம் சேர்ப்பு நடக்க உள்ளது.  பிப்ரவரி மாதத்தில் சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதானவ்ல, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, தொழில், வேலையில் சாதகமான மாற்றத்தை கொண்டு வரும்.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்க மிகவும் நன்மையை ஏற்படுத்தும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள்.  நீங்கள் வேலையில்  வலுவான வெற்றியை பெறுவீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவும், பாராட்டும் கிடைக்கும். பிப்ரவரிக்கு பிறகு, உங்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். இதனால், நிதி நிலைமை மேம்படுவதோடு, உங்களது பழைய கடன் தீரும்.  நீண்ட காலமாக வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.  மேலும், புதிய பொறுப்புகளையும் பெறுவீர்கள். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் சிறந்ததாக இருக்கும். 

தனுசு (sagittarius)

சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கையால்  தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றிகளை பெறவீர்கள்.  பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும.  அதிஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கிறது. நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தேடி வரும். பண விஷயத்தில் சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வரும். பணி மற்றுல் படிப்பு நோக்கத்திற்காக வெளிநாடு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் வெற்றி காண வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். பல மூலங்களில் மூலம் வருமானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வீடு, நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம் பிப்ரவரிக்கு பிறகு இருக்கிறது.

கும்பம் (Aquarius)

சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை கும்ப ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கிறது. உங்களது திருமண வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நீட்டிக்கும்.  கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.  காதல் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகளுக்கு  தீர்வு கிடைக்கும். திருமணம் வரன் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்குவீர்கள். பணியில் எதிர்பார்த்த மாற்றத்தை கொண்டு வரும்.  தொழிலில் இருந்து வந்த போட்டிகள் குறையும்.  அதிகமான தொகையை சேமிப்பீர்கள். மன நிறைவான மற்றும் நிம்மதியான வாழ்க்கையை கொண்டு வரும். 

மேலும் படிக்க | அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்

மேலும் படிக்க | கஜகேசரி ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பணமழை, அதிர்ஷ்டம், வெற்றி!

Sun Mars ConjunctionAquariusSun Mars Conjunction In FebruaryZodiac SignsLucky zodiac signs

