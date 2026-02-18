சூரியன் - சுக்கிரன் - சனி சேர்க்கை.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இருக்கா?

Trigrahi Yog 2026: ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகளின் அசைவுகளும் மிகவும் முக்கியமானதாக அமைகிறது. சில யோகங்களையும் கிரகங்கள் இணைந்து உருவாக்கும். அவை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், கிரகங்களின் ராஜாவாக கருதப்படும் சூரியன், சனி மற்றும் செல்வத்தின் காரணியாக பார்க்கப்படும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கை நிகழ உள்ளது. இந்த சேர்க்கை மீன ராசியில் நடக்கிறது. மீன ராசியில் ஏற்கனவே சனி பகவான் உள்ளார். இந்த சூழலில், சுக்கிரன் மீன ராசியில் நுழைகிறார். இது மார்ச் 02ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதையடுத்து மார்ச் 15ஆம் தேதி சூரியன் நுழைய உள்ளார்.
இந்த நிலையில்தான், சூரியன், சனி மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இதனால் அரிய யோகமான திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. குறிப்பாக இந்த யோகம் சுமார் 120 ஆண்டுகளுக்கு பின் நிகழ்வதால், சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியில் 11ஆம் வீட்டில் திரிகிரக யோகம் உருவாக உள்ளது. இது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலகட்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வேலை செய்து வருபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்து வெற்றி பெறும். வணிகத்தில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். பணத்தை சேமிக்க முடியும்.
சிம்மம்
திரிகிரக யோகம் சிம்ம ராசியின் 8ஆம் வீட்டில் உருவாக உள்ளது. இது அவர்களுக்கு நிதி ரீதியாக கைகொடுக்க உள்ளது. வேலை செய்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு இருக்கும். புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
மகரம்
திரிகிரக யோகம் மகர ராசியின் 3வது வீட்டில் உருவாகி உள்ளது. இது அவர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளுடன் உறவு மேம்படலாம். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு வரலாம்.
கும்பம்
திரிகிரக யோகம் கும்ப ராசியின் 2ஆம் வீட்டில் உருவாக உள்ளது. இது அவர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை இருந்தால், இந்த காலகட்டத்தில் சரியாகும். வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் கைக்கு வரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
