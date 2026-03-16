சூரியன் - சனி சேர்க்கை 2026: 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அபூர்வ நிகழ்வு!

Sun Saturn Conjunction 2026: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும், ஒரே ராசியில் இரண்டு வலிமையான கிரகங்கள் இணைவதும் மிக முக்கியமான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026 மார்ச் 15 அன்று ஒரு மிகப்பெரிய ஜோதிட மாற்றம் நிகழ இருக்கிறது. நவகிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், கும்ப ராசியிலிருந்து வெளியேறி மீன ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். அடுத்த 30 நாட்களுக்கு அவர் அங்கேயே இருப்பார்.
மீன ராசியில் ஏற்கனவே நீதியின் கடவுளான சனி பகவான் அமர்ந்துள்ளார். சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீன ராசியில் சூரியனும் சனியும் இணைகிறார்கள். ஜோதிடத்தில் 'தந்தை - மகன்' என்று அழைக்கப்படும் சூரியனும் சனியும் பகையுள்ள கிரகங்களாகக் கருதப்பட்டாலும், இந்த சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளின் வாழ்விலும் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
சூரியன் - சனி சேர்க்கை: ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?
சூரியன் ஆளுமை, தலைமைப் பண்பு, ஆன்மா மற்றும் ஆற்றலின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். மறுபுறம், சனி பகவான் ஒருவரின் கர்ம வினை, நீதி, கடின உழைப்பு மற்றும் ஒழுக்கத்தின் காரணியாக இருக்கிறார். இவர்கள் இருவரும் இணையும் போது, அது சில ராசிகளுக்குச் சவால்களையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத வெற்றிகளையும் அள்ளிக்கொடுக்கும். குறிப்பாக, மீன ராசியில் இந்த தந்தை - மகன் கூட்டணி அமைவது உலகளவில் பல சமூக மற்றும் அரசியல் மாற்றங்களையும் பிரதிபலிக்கும்.
12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்: யாருக்கு யோகம்? யாருக்கு எச்சரிக்கை?
இந்த 30 நாட்கள் நீடிக்கும் சூரிய-சனி சேர்க்கை உங்கள் ராசியில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? விரிவாகப் பார்ப்போம்:
மேஷம்: உங்களுக்குச் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம் மற்றும் தேவையற்ற மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், புதிய திட்டங்களைத் தொடங்க இது சாதகமான சூழலை உருவாக்கும்.
ரிஷபம்: இந்த சேர்க்கை உங்களுக்கு மிகவும் லாபகரமாக அமையும். நண்பர்கள் மூலம் உதவி கிடைக்கும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும்.
மிதுனம்: உங்கள் பணியிடத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். வேலைப்பளு அதிகரித்தாலும், உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலன் எதிர்காலத்தில் உறுதியாகக் கிடைக்கும்.
கடகம்: அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு உண்டு. கல்வி, ஆன்மீகப் பயணம் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: உங்கள் ராசி அதிபதி சூரியன் என்பதால், ஆரோக்கியம் மற்றும் செலவுகளில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும்.
கன்னி: கூட்டுத் தொழில் மற்றும் உறவுகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காலம் இது. வாழ்க்கைத் துணையுடன் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
துலாம்: பொறுப்புகள் கூடும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். தினசரி கடமைகளைச் சரியாகத் திட்டமிட்டுச் செய்வது பலன் தரும்.
விருச்சிகம்: படைப்பாற்றல் மற்றும் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். காதல் உறவுகளில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கி நேர்மறையான மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
தனுசு: குடும்பம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. குடும்பப் பொறுப்புகள் உங்கள் தோள்களில் அதிகமாகச் சுமத்தப்படலாம்.
மகரம்: புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். பயணங்கள் மூலம் லாபம் உண்டாகும். நீங்கள் திட்டமிட்ட புதிய பணிகளைச் செயல்படுத்த இதுவே சரியான நேரம்.
கும்பம்: பொருளாதார விஷயங்களில் நிதானம் தேவை. வரவை விடச் செலவு கூடும் என்பதால், பட்ஜெட் போட்டுச் செயல்படுவது உங்களைக் காப்பாற்றும்.
மீனம்: உங்கள் ராசியிலேயே இந்தச் சேர்க்கை நடப்பதால், நீங்கள் மிக முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். எதையும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசித்துச் செய்யவும்.
இந்த 30 நாட்கள் இடைவெளியில், சனி பகவான் மீனத்தில் வக்ர நிலையில் இருப்பதால், அதன் தாக்கம் இன்னும் கூடுதலாக உணரப்படும். கடின உழைப்பாளிகளுக்குச் சனி பகவான் நன்மைகளை வழங்குவார், அதேசமயம் சூரியனின் ஒளி உங்கள் தலைமைப் பண்பை மெருகேற்றும். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றாமல் பார்த்துக் கொள்வது இக்காலத்தில் அவசியம். ஜோதிட ரீதியாகப் பல சவால்கள் வந்தாலும், பொறுமையும் நேர்மறையான எண்ணங்களும் இருந்தால் இந்தச் சூரிய - சனி சேர்க்கையைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு வாழ்வில் முன்னேறலாம்.
