சூரியன் பெயர்ச்சி 2025: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் லாபம், செல்வ மழை பொழியும்

Sun Transit 2025: கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்குச் பெயர்ச்சி அடைவார். செப்டம்பர் மாதத்தில், சூரியன் தனது சிம்ம ராசியை விட்டு வெளியேறி கன்னி ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார். கன்னி ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி மதியம் 01:54 மணிக்கு நடைபெறும், அக்டோபர் 16 வரை இந்த ராசியில் பயணிப்பார். கன்னியின் அதிபதி புதன் கிரகம் ஆகும். கன்னியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். சில ராசிக்காரர்கள் சூரியனின் ராசி மாற்றத்தால் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள், அதே நேரத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் பாதகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள். ஜோதிடத்தின் படி, மிதுனம் உட்பட மூன்று ராசிக்காரர்கள் கன்னி ராசி மாற்றத்தால் நல்ல பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. சூரிய பெயர்ச்சியின் அதிர்ஷ்ட ராசிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மீண்டும் சூரியனின் பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழிகள் திறக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும், தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும். தந்தையுடனான உறவுகள் மேம்படும். குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள். காதல் வாழ்க்கை மேம்படும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்கள் சூரியனின் இரட்டைப் பெயர்ச்சியால் பெரும் லாபத்தை ஈட்ட முடியும். வேலைகள் நல்ல பலன்களைத் தரும். கலைஞர்கள் அல்லது படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்க நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். சட்ட விஷயங்களைச் சமாளிக்க தானாகவே ஒரு வழியைக் கண்டுபிடிப்பார்கள். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து பெரும் லாபம் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும். தொடர்புத் திறன் முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். அரசுத் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் நபர்கள் இந்தக் காலகட்டத்தில் சிறப்புப் பலன்களைப் பெறலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உறவுகள் மேம்படும். புதனின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், வணிகத்திலும் மக்கள் நன்மை அடைவார்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
