அரசுப் பணிக்கு காத்திருப்போருக்கு குட் நியூஸ்! சூரிய பெயர்ச்சியில் பிறக்கும் விடிவு காலம்

Surya Peyarchi : ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுபவர் சூரிய பகவான். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் பலமாக இருந்தால், அவருக்கு சமூகத்தில் மதிப்பும், கௌரவமும், அரசு ரீதியான ஆதாயங்களும் தாராளமாகக் கிடைக்கும். அந்த வகையில், வரும் மே 15 அன்று சூரிய பகவான் மேஷ ராசியிலிருந்து வெளியேறி ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்த நிகழ்வு ரிஷப சங்கராந்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முறை சூரியப் பெயர்ச்சியானது சனிச்சரி அமாவாசைக்கு சற்று முன்னதாக நடப்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும். இந்த அபூர்வ கிரக சேர்க்கை மேஷம், கடகம் உள்ளிட்ட 6 ராசிகளுக்குப் பொற்காலமாக அமையப் போகிறது.
சூரியப் பெயர்ச்சி தாக்கம்
சூரியன் ரிஷப ராசிக்கு வரும்போது, அது மக்களின் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அரசு தொடர்பான காரியங்களில் வெற்றியைத் தேடித்தரும். குறிப்பாக, தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வும், புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்க வழிவகை செய்யும். சனி மற்றும் சூரியனின் இந்த விசேஷ சேர்க்கையானது, நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை விரைவுபடுத்துவதோடு, பொருளாதார நெருக்கடிகளை நீக்கி நிம்மதியைக் கொடுக்கும் என ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.
அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 6 ராசிகள்
மேஷ ராசி: சூரியன் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாவது வீட்டிற்குச் செல்கிறார். இது பணத்தைச் சேமிக்க உதவும் மிகச்சிறந்த காலமாகும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும், மேலும் உங்கள் முதலீடுகள் மூலம் அதிக லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.
கன்னி ராசி: அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நீண்ட தூரப் பயணங்கள் உங்களுக்கு அதிக ஆதாயங்களைத் தேடித்தரும்.
விருச்சிக ராசி: வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் மிகப்பெரிய லாபம் ஈட்டுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கும். புதிய தொழில் தொடங்க இதுவே மிகச்சிறந்த தருணம்.
கும்ப ராசி: சொத்து மற்றும் வாகனங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும் மற்றும் வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும்.
செய்ய வேண்டிய சிறப்புப் பரிகாரங்கள்
சூரிய வழிபாடு: தினமும் சூரிய உதயத்தின் போது, செப்புச் செம்பில் நீர் எடுத்து சூரிய பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும்.
மந்திரம்: சூரிய பகவானுக்குரிய விசேஷ மந்திரமான ஓம் ஹ்ரீம் சூர்யாய நமஹ அல்லது ஓம் கிருணி சூர்யாய நமஹ என்ற மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை பாராயணம் செய்வது நற்பலன்களைக் கூட்டும்.
தானம்: ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கோதுமை அல்லது சிவப்பு நிற ஆடைகளை ஏழைகளுக்குத் தானம் செய்வது சூரியனின் அருளைப் பெற்றுத்தரும்.
2026 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நிகழப்போகும் இந்த சூரியப் பெயர்ச்சி, பொருளாதார ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கப் போகிறது. குறிப்பாக அரசு வேலைக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கும், தொழிலில் நஷ்டத்தைச் சந்தித்தவர்களுக்கும் இந்த சனிச்சரி அமாவாசை மற்றும் சூரியப் பெயர்ச்சி ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஆக அமையப்போகிறது. நம்பிக்கையுடனும் முறையான வழிபாட்டுடனும் இந்த காலத்தை அணுகினால், உங்கள் வாழ்வில் வெற்றிக் கதவுகள் நிச்சயம் திறக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
