சூரியன் பெயர்ச்சி.. மார்ச் முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்

Surya Peyarchi On March: ஜோதிடத்தின்படி, நவக்கிரகங்களின் சூரிய பகவான் முதன்மையாக உள்ளார். ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவம், ஆரோக்கியம், மரியாதை என அனைத்தும் சிறப்பானதாக இருக்கும். சூரியன் நிலையில் ஏற்படுடம் ஒரு சிறிய மாற்றம் கூட, 12 ராசிகளுக்கும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தம். ஜோதிடத்தின்படி, மார்ச் மாதத்தில் நான்கு முறை சூரியன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதாவது, மார்ச் 5ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை 12.59 மணிக்கு சூரியன் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். தொடர்ந்து, மார்ச் 15ஆம் தேதி அதிகாலை 1.08 மணிக்கு மீன நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். தொடர்ந்து, மார்ச் 18ஆம் தேதி காலை 8.27 மணிக்கு உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திலும், மார்ச் 31ஆம் தேதி இரவு 8.16 மணிக்கு ரேவதி நட்சத்திரத்திலும் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஒரே மாதத்தில் சூரியன் நான்கு முறை பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமாம்.
மேஷம் (Aries)
சூரிய பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை உண்டாகும். மேஷ ராசிக்காரர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். நிதி பிரச்னைகள் தீரும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். மார்ச் முதல் நல்ல காரியங்களை அனைத்து நிறைவேறும், நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதனை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். தங்கள் குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். தொழிலில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் இருக்கும். அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் மார்ச் முதல் தீரும்.
கடகம் (Cancer)
மார்ச் மாதத்தில் சூரியனின் நான்கு பெயர்ச்சிகளால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் தந்தையின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நெருங்கிய உறவினர்களிடம் இருந்து திருமண வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நிதி சிக்கல்கள் தீரும். தொழிலில் இருந்து வந்த நிதி சிக்கல்க்ள தீரும். மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். மார்ச் மாதத்தில் இருந்து புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதற்கான சாதகமான நேரமாக இருக்கும். மேலும், குடும்ப உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். சுப நிகழ்ச்சிகளும் நடக்கக் கூடும். பொன், பொருள் சேரக் கூடும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மார்ச் மாதத்தில் நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். சூரியனின் பெயர்ச்சியால் பல நன்மைகளை விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பெறுவார்கள். திருமணமாகதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். தங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவார்கள். வீட்டில் உள்ளவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். உங்களது நிதி நிலைமையும் மேம்படும். சூரியனின் அருளாள் இதுவரை கிடப்பில் இருந்து பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்வார்கள். வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உயர்படிப்பிற்கு வெளிநாடு செல்வீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
