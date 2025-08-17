English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சூரியன் பெயர்ச்சி 2025: இந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், பொன்னான நாட்கள் ஆரம்பம்

Sun Transit 2025: இன்று சிம்ம ராசியில் சூரிய பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது. சூரியன் வலுவான நிலையில் இருப்பவர்கள் பெயர்ச்சியிலிருந்து சிறந்த பலன்களைப் பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 17, 2025, 09:25 PM IST
  • வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.
  • தேவையற்ற கோபத்தைத் தவிர்க்கவும்.
  • காதல் உறவுகளின் அடிப்படையில் நேரம் சாதகமாக இருக்கும்.

சூரியன் பெயர்ச்சி 2025: இந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், பொன்னான நாட்கள் ஆரம்பம்

Sun Transit in Leo Zodiac sign : சிம்ம ராசியில் சூரிய பெயரச்சி நடந்துள்ளது. சுமார் ஒரு மாதத்தில் பயணிக்கும் சூரியன், இன்று சிம்ம ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். ஜோதிடத்தில் சூரியன் அனைத்து கிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுகிறார், அத்தகைய சூழ்நிலையில், சூரிய பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானது. இதுவும், ஒரு கிரகம் அதன் சொந்த ராசிக்குள் செல்லும்போது, அதன் விளைவு மேலும் அதிகரிக்கிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சித்த பிறகு சூரியனின் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும். இதனுடன், மாத இறுதியில் சிம்ம ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி அடைந்த பிறகு புத்தாதித்ய யோகமும் உருவாகும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், சில ராசிகளுக்கு சூரிய பெயர்ச்சி மிகவும் சுபமாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் சில ராசிகள் சில ஏற்ற தாழ்வுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். 

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தடைகளை சந்திக்க நேரிடலாம், ஆனால் நம்பிக்கையுடனும் தைரியத்துடனும் தடைகளை வாய்ப்புகளாக மாற்ற முடியும். படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள் பயனடைவார்கள். அமைதியாக இருங்கள், இல்லையெனில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் கூட்டாண்மையில் நன்மை அடையலாம். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்யுங்கள். மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியின்மை இருக்கலாம். தேவையற்ற கோபத்தைத் தவிர்க்கவும். 

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். பணியிடத்தில் உற்சாகத்துடன் பணியாற்றுவீர்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் ஆபத்தான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். நிதி ரீதியாக நீங்கள் பயனடைவீர்கள். 

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு பதவி மற்றும் கௌரவத்தின் நன்மை கிடைக்கும். சமூக அந்தஸ்து மேம்படும். மரியாதை அதிகரிக்கும். நிதி ரீதியாக பயனடையலாம். 

சிம்மம்: இந்த நேரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். நிதி நிலையை மேம்படுத்தும். நீங்கள் சொத்தில் முதலீடு செய்யலாம். காதல் உறவுகளின் அடிப்படையில் நேரம் சாதகமாக இருக்கும்.

கன்னி: இந்த காலகட்டத்தில் கன்னி ராசிக்காரர்களின் உறவுகள் மேம்படும். இந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறலாம். எதிர்பாராத விஷயங்களைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். விதிகளைப் பின்பற்றுங்கள். 

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி நல்லதாக இருக்கும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு பெறலாம். சம்பளமும் அதிகரிக்கலாம். மரியாதை அதிகரிக்கும். மனம் மலர முடியாது. வியாபாரத்தில் பெரிய லாப வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். 

விருச்சிகம்: சூரிய பெயர்ச்சியின் போது, விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். மூத்த அதிகாரிகள் உங்கள் வேலையில் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். இந்த நேரம் உங்களுக்கு சிறந்த வெற்றியைத் தரும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி நல்லதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதிர்ஷ்டத்தின் மிகப்பெரிய பலன்களைப் பெறுவீர்கள். வெளிநாட்டில் படிக்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். 

​மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சூரிய பெயர்ச்சி கடினமான காலங்களை கொண்டு வரலாம். வாழ்க்கையில் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இதன் காரணமாக, நீங்கள் மன அமைதியின்மையால் பாதிக்கப்படலாம். மூதாதையர் சொத்துக்களால் நன்மைகளைப் பெறலாம். 

​கும்பம்: சூரிய பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். லாபம் அடையலாம். வணிகம் விரிவடையும். ரிஸ்க் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். வேலையில் இருப்பவர்கள் வெற்றியை அடைய கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். 

மீனம்: சூரிய பெயர்ச்சி காலத்தில் மீன ராசிக்காரர்கள் பணியிடத்தில் நன்மை பெறுவார்கள். உங்கள் பணி பாராட்டப்படும். உயர் அதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைப்பார்கள். கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். 

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

