/சூரிய பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 16 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தொழில், வேலையில் அமோக முன்னேற்றம்!

ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தில் கிரகங்களின் ராசி மாற்றம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த கூடியதாக அமைகிறது. இந்த நிலையில், ஜூலை 16 ஆம் தேதி கிரகங்களின் ராஜாவான சூரிய பகவான் ஒரு முக்கிய இடப் பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். அதாவது சந்திரனின் சொந்த ராசியான கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார்.
இந்த சூரிய பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அடுத்த ஒரு மாத காலத்திற்கு மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளில் இருக்கும். இருப்பினும் இதன் தாக்கம் குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக தொழில், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வியாபார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மேஷ ராசியினருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் இருந்து வந்த மந்தநிலை மாறி, சுறுசுறுப்பு தொற்றிக்கொள்ளும். உங்கள் திறமைகளை மேல் அதிகாரிகள் அங்கீகரிப்பார்கள். சக ஊழியர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளில் இறங்குவதற்கு இது உகந்த நேரம்.
சிம்ம ராசியின் அதிபதியே சூரியன் என்பதால், இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் வாழ்வில் ஒரு புதிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும். உங்களின் ஆளுமைத் திறன் மற்றும் நிர்வாகத் திறன் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்திலும் தொடர் வெற்றிகள் குவியும். தடைப்பட்டு நின்ற காரியங்கள் அனைத்தும் இனிதே நிறைவேறும். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் கைக்கூடும்.
கன்னி ராசியினருக்கு வேலைவாய்ப்பு ரீதியாக மிகச் சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது. அலுவலகத்தில் நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த வேலைகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடிவடையும். உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரமாக புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் உங்களைத் தேடி வரும். சம்பள உயர்வுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும்.
தனுசு ராசியினருக்குக் தொழில் மற்றும் கரியரில் எதிர்பாராத அனுகூலமான திருப்புமுனைகளும், பம்பர் லாபங்களும் உண்டாகும். குறிப்பாக வெளிநாடு தொடர்புடைய வணிகம் செய்பவர்களுக்கும், பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் மூலம் பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பொருளாதார நிலை உயரும்.
மகர ராசியினருக்கு வேலை பார்க்கும் இடத்தில் நீங்கள் சிந்திய வியர்வைக்கும், உழைப்பிற்கும் உரிய மரியாதை கிடைக்கும். கடின உழைப்பின் மூலம் தனி முத்திரை பதிப்பீர்கள். சமூகத்திலும், தொழில் வட்டாரத்திலும் உங்களுக்கான மதிப்பும், கீர்த்தியும் உயரும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகி நிதி நிலைமை (Financial Status) முன்பை விட மிகவும் வலுவடையும்.
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