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சூரிய பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 16 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தொழில், வேலையில் அமோக முன்னேற்றம்!

வரும் ஜூலை 16 ஆம் தேதி சூரியன் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த பெயர்ச்சி 5 ராசிக்காரர்கள் தொழில், வேலை மற்றும் வியாபார ரீதியாக அபிரிமிதமான முன்னேற்றம் அடைய இருக்கிறார்கள்.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:56 PM IST
சூரிய பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 16 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தொழில், வேலையில் அமோக முன்னேற்றம்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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